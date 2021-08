Amazon.com s’associe à Affirm – WWD

Affirm Holdings Inc., le système de paiement en pleine croissance avec des conditions accommodantes pour les consommateurs, sera bientôt largement disponible pour les consommateurs faisant leurs achats sur Amazon.com.

La société publique Affirm, basée à San Francisco, a déclaré vendredi après-midi qu’elle était en mode test avec Amazon et que dans les mois à venir, Amazon rendra le système de paiement Affirm largement disponible.

Le partenariat a reçu une forte approbation de Wall Street, qui a poussé le cours de l’action Affirm d’environ 30%, ou 19 $, à plus de 87,23 $ vers 18 heures vendredi après-vente sur le NASDAQ. Auparavant, l’action avait augmenté de plus de 40 pour cent dans les échanges après-vente.

Affirm est un service permettant aux consommateurs de choisir un échéancier de paiement et de connaître à l’avance le montant total qui doit être payé, il n’y a donc pas de surprises avec des frais ou des coûts cachés plus tard. Affirm dit qu’il ne facture pas de frais de retard ni de pénalités, et facture des intérêts simples qui ne se composent pas. Affirm est considéré comme une alternative aux cartes de crédit. Une gamme d’options de durée pour les paiements mensuels est offerte.

Des milliers de détaillants, dont Walmart, Adidas, Peloton, Audi, Expedia et Neiman Marcus, se sont associés à Affirm. Une fois que les acheteurs ont rempli leurs paniers en ligne avec tout ce qu’ils veulent acheter, ils sélectionnent Affirmer à la caisse et peuvent diviser le coût total de tout achat supérieur à 50 $ en paiements séparés, avec des délais allant jusqu’à 48 mois selon la taille du panier. Les clients approuvés voient le coût total de leur achat à l’avance et ne paieront jamais plus que ce qu’ils ont accepté à la caisse.

Dans l’état actuel du partenariat Amazon-Affirm, certains clients Amazon ont la possibilité d’utiliser Affirm.

« En nous associant à Amazon, nous apportons la transparence, la prévisibilité et l’abordabilité qu’Affirm offre aujourd’hui aux millions de personnes qui achètent sur Amazon.com aux États-Unis », a déclaré Eric Morse, vice-président senior des ventes chez Affirm, dans un communiqué. déclaration vendredi. « Offrir l’alternative d’Affirm aux cartes de crédit offre également davantage de choix de paiement et de flexibilité aux consommateurs sur Amazon. »

Affirm affirme qu’il « permet à des millions de consommateurs de dépenser et d’économiser de manière responsable, et donne à des milliers d’entreprises les outils pour alimenter la croissance ».

En juin dernier, Affirm a révélé qu’il alimentait les paiements par versements, une solution d’achat immédiat et de paiement ultérieur conçue pour les marchands Shopify. Affirm a conçu la solution Shop Pay Installment pour être intégrée à la plate-forme Shopify de Shopify, qui propose déjà divers services aux commerçants pour mesurer leurs ventes et surveiller leurs opérations. C’est une autre initiative d’Affirm de gagner des parts de marché par rapport aux concurrents opérant des applications d’achat maintenant et de paiement plus tard, telles que Klarna et Afterpay.

En avril dernier, Affirm a conclu un accord définitif pour acquérir Returnly, qui fournit des expériences de retour en ligne et des paiements post-achat, pour une contrepartie totale en espèces et en capitaux propres d’environ 300 millions de dollars. Returnly automatise le processus de retour pour les détaillants et est conçu pour éliminer les frictions lors des retours pour les acheteurs.

Inscription au système de paiement Affirm.