Amazon commande la série dérivée «The Boys» College-Set avec de nouveaux showrunners ⋆ .

Le spin-off proposé de Les garçons a été repris pour une commande de série complète chez Amazon, avec Michele Fazekas (Emergence) et Tara Butters (Agent Carter) prenant le relais en tant que showrunners.

Le couple remplacera l’écrivain et producteur exécutif Craig Rosenberg, qui a quitté la série dérivée en raison de différences créatives.

Actuellement sans titre, le spin-off se déroule dans le seul collège américain exclusivement réservé aux super-héros jeunes adultes (dirigé par Vought International). Il est décrit comme une série irrévérencieuse classée R qui explore la vie des Supes hormonaux et compétitifs alors qu’ils mettent leurs limites physiques, sexuelles et morales à l’épreuve, en compétition pour les meilleurs contrats dans les meilleures villes.

Comme annoncé précédemment, Jaz Sinclair (Chilling Adventures of Sabrina), Lizze Broadway (The Rookie), Shane Paul McGhie (Greenleaf), Aimee Carrero (Young & Hungry), Reina Hardesty (Brockmire) et Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters) sont tous prêts à jouer dans la série.

“Un peu comme ‘Mork & Mindy’ dérivé de ‘Happy Days’ – ce qui est un fait insensé et vrai – notre spin-off existera dans l’univers cinématographique de Vought, tout en ayant un ton et un style qui lui sont propres”, a déclaré le créateur de The Boys. Eric Kripke, qui produira via Kripke Enterprises.

“C’est notre vision d’une émission universitaire, avec un ensemble de Young Supes fascinants, compliqués et parfois mortels”, a-t-il poursuivi. « Michele et Tara sont des génies à toute épreuve, nous sommes ravis qu’ils dirigent ce navire, et reconnaissants envers Sony et Amazon pour cette opportunité. Nous adorons ce spectacle et avons hâte que vous le voyiez. De plus, « Baywatch Nights » est dérivé de « Baywatch » et il y avait des vampires. Vampires!”

Seront également producteurs exécutifs Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver de Point Grey Pictures, Neal H. Moritz et Pavun Shetty d’Original Film, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson et Michaela Starr. Sony Pictures Television et Amazon Studios produiront le projet.

