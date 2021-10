Amazon commande officiellement le spin-off d’une émission à succès

Le monde de The Boys continue de s’étendre. Fin septembre, Amazon a commandé un spin-off du drame de super-héros à succès axé sur une jeune distribution de héros. La série originale, qui a été un succès rare pour Amazon Prime Video, est basée sur la série de bandes dessinées de Garth Ennis et Darick Robertson. Il s’agit d’un groupe de super-héros vains et superficiels supervisés par Vaught International et le petit groupe de rebelles essayant de les abattre.

Le spin-off sans titre sera supervisé par Michele Fazekas et Tara Butters, qui étaient les showrunners d’ABC et de l’agent Carter de Marvel, rapporte The Hollywood Reporter. Le duo remplace Craig Rosenberg, qui a quitté la série après des différends créatifs avec Amazon et le producteur de séries Sony Pictures Television. Le spectacle se déroule dans un collège pour jeunes super-héros adultes, dirigé par Vought bien sûr. L’émission est décrite comme une « série irrévérencieuse classée R qui explore la vie de super-héros hormonaux et compétitifs alors qu’ils mettent leurs limites physiques, sexuelles et morales à l’épreuve, en compétition pour les meilleurs contrats dans les meilleures villes ».

Le casting mettra en vedette Jaz Sinclair (Chilling Adventures of Sabrina), Lizze Broadway (Here and Now), Shane Paul McGhie (Unbelievable), Aimee Carrero (Elena of Avalor), Reina Hardesty (Brockmire) et Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters) comme les jeunes héros. Fazekas et Butters seront les producteurs exécutifs, aux côtés du showrunner de The Boys Eric Kripke. Seth Rogen et Evan Goldberg, qui sont également producteurs exécutifs de The Boys, seront également producteurs exécutifs de la nouvelle émission.

Dans une déclaration lundi, Kripke a félicité Fazekas et Butters, qui ont également travaillé sur The X-Files et Law & Order: Special Victims Unit. « Michele et Tara sont des génies à toute épreuve, nous sommes ravis qu’ils dirigent ce navire, et reconnaissants envers Sony et Amazon pour cette opportunité », a-t-il déclaré. « Nous adorons cette émission et avons hâte que vous la voyiez. De plus, Baywatch Nights est dérivé de Baywatch, et il y avait des vampires. Des vampires! »

Les garçons a été un rare succès de série originale pour Amazon, qui n’a pas eu beaucoup d’émissions à succès récemment, à part The Marvelous Mrs. Maisel. Il comprend une large distribution, comprenant Karl Urban, Anthony Starr, Jack Quaid, Erin Moriarty, Dominique McElligot, Jessie T. Usher et Chace Crawford. Bien que le spectacle ait été acclamé par la critique, ses seules nominations aux Emmy ont été dans les catégories Arts créatifs. La saison 2 a été saluée pour ses effets visuels, son mixage sonore et la chanson « Never Truly Vanish ». Une troisième saison est en préparation.

Amazon parie gros sur un autre projet majeur. La société développe une série basée sur les livres Le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkein, qui devrait sortir en 2022. Le projet devrait conduire à plus de retombées et fait partie d’un accord de 250 millions de dollars pour sécuriser les droits d’écran sur les propriétés de la Terre du Milieu.