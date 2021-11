Amazon commencera à signaler les numéros de cas COVID en Californie pour régler l’enquête d’AG

Un employé d’Amazon entre dans le centre de distribution de Kent, dans l’État de Washington, et se voit remettre un masque d’un autre employé à l’aide de pinces, avant de pouvoir commencer un quart de travail dans l’immense entrepôt de manutention de colis. (Photo . / Kurt Schlosser)

Dans un règlement juridique décrit comme le premier du genre dans le pays, Amazon a accepté de divulguer le nombre de nouveaux cas de COVID-19 dans son réseau de traitement et de distribution en Californie aux travailleurs et aux autorités sanitaires locales.

L’accord résout une enquête du procureur général de Californie, Rob Bonta, et promet de mettre fin à une partie du secret entourant le nombre de cas de COVID dans des sites Amazon spécifiques en Californie.

Le bureau de Bonta a déclaré qu’Amazon « n’avait pas informé de manière adéquate les employés d’entrepôt et les agences de santé locales du nombre de cas de COVID-19, les laissant souvent dans l’ignorance et incapables de suivre efficacement la propagation du virus ».

Un manque de données sur les cas dans des endroits spécifiques a contraint certains travailleurs à recourir eux-mêmes au suivi des cas.

Mais Amazon, qui a nié les actes répréhensibles dans le cadre de l’accord de règlement, a minimisé l’importance du changement. Amazon dit qu’il informe déjà les employés qui ont été en contact étroit avec une personne testée positive pour COVID-19, en plus d’alerter les autorités sanitaires locales de nouveaux cas.

Le règlement, déposé auprès de la Cour supérieure de l’État du comté de Sacramento, nécessite l’approbation du tribunal. Rien n’indique qu’Amazon adoptera volontairement les nouvelles pratiques à l’échelle nationale.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré que le règlement avec le procureur général résout simplement un problème technique lié à la structure des notifications en masse sur les nouveaux cas de COVID en vertu de la loi californienne.

«Nous sommes heureux d’avoir résolu ce problème et de voir que l’AG n’a trouvé aucun problème de fond avec les mesures de sécurité dans nos bâtiments. Nous avons travaillé dur depuis le début de la pandémie pour assurer la sécurité de nos employés et livrer nos clients, ce qui a entraîné des coûts de plus de 15 milliards de dollars à ce jour, et nous continuerons de le faire dans les mois et les années à venir », a déclaré Barbara M. Agrait, responsable principal des relations publiques pour Amazon Operations, dans une déclaration envoyée par e-mail.

Dans le cadre du règlement, Amazon a accepté d’aller plus loin, en informant les employés et les sous-traitants du nombre de nouveaux cas de COVID-19 dans leurs emplacements dans les 24 heures, et en informant les autorités sanitaires locales dans les 48 heures.

En outre, l’accord prévoit qu’Amazon paie 500 000 $ pour aider à faire appliquer les lois californiennes sur la protection des consommateurs.

Le règlement incitera Amazon à « mettre fin aux pratiques de travail préjudiciables qui dissimulaient les numéros de cas COVID-19 aux travailleurs et à fournir des informations clés sur les protections sur le lieu de travail », a déclaré le bureau de Bonta, le qualifiant de conforme à la loi californienne sur le « droit de savoir », AB 685. , rédigé par la chef de la majorité à l’Assemblée, Eloise Gómez Reyes.