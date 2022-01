Amazon conclut un accord avec Stellantis pour acheter des fourgons de livraison électriques Dodge ProMaster en 2023

Amazon a annoncé qu’il achèterait un nombre non divulgué de fourgonnettes de livraison électriques à Stellantis en 2023. Le constructeur automobile a annoncé qu’il lancerait une version entièrement électrique de sa fourgonnette commerciale Dodge ProMaster cette année-là.

Stellantis, qui est la société issue de la fusion l’an dernier de Fiat Chrysler Automobiles et du groupe français PSA, n’a pas officiellement dévoilé les fourgons électriques. Mais Amazon dit qu’il sera le premier client commercial lorsqu’ils entreront finalement en production, les deux sociétés travaillant ensemble pour mettre des « milliers » de fourgonnettes électriques sur la route.

Amazon a travaillé avec Rivian, la société de véhicules électriques à la mode qui est devenue publique l’année dernière dans l’une des plus grandes introductions en bourse de tous les temps, sur une flotte de véhicules de livraison électriques. Amazon, qui détient environ 20 % de la société, a annoncé son intention de commander 100 000 fourgonnettes à Rivian, ce qui est considéré comme l’un des plus gros achats de véhicules électriques de l’histoire.

(Stellantis travaille également avec Waymo, l’unité de conduite autonome de la société mère de Google, Alphabet, sur une flotte de fourgonnettes Dodge ProMaster autonomes.)

En plus de l’accord pour les véhicules électriques Dodge, Amazon et Stellantis ont également annoncé qu’ils travailleraient ensemble pour développer un logiciel embarqué pour la gamme de voitures, camions et fourgonnettes de Stellantis. L’accord permettra à Amazon d’intégrer son logiciel dans « des millions » de véhicules, ont indiqué les sociétés.

Les deux sociétés collaboreront sur un logiciel pour les systèmes d’infodivertissement « de cockpit numérique » des véhicules Stellantis qui seront lancés en 2024. Stellantis a déclaré qu’il utilisera la technologie Alexa d’Amazon pour les fonctionnalités à commande vocale, « la navigation, la maintenance des véhicules, les marchés de commerce électronique et les services de paiement. . «

« Nous sommes ravis de collaborer avec Stellantis pour transformer l’industrie automobile et réinventer l’expérience à bord du véhicule », a déclaré Andy Jassy, ​​PDG d’Amazon, dans un communiqué.

Bien que ce ne soit pas la même chose que Volvo transfère complètement son système d’exploitation de véhicule à Android de Google, cela donne à Amazon une emprise plus forte dans l’industrie automobile et pourrait aider Stellantis à rivaliser avec d’autres constructeurs automobiles leaders dans le domaine des logiciels comme Tesla.

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon et Stellantis collaborent. Les deux sociétés ont annoncé au début de l’année dernière que les Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer 2022 seraient les premiers véhicules à intégrer Amazon FireTV. Le logiciel d’Amazon est accessible à la fois depuis l’écran principal et les écrans des sièges arrière, mais les filtres de confidentialité empêchent le conducteur de regarder des émissions lorsque le véhicule est en mouvement.