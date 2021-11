Amazon condamné à une amende de 500 000 $ pour n’avoir pas informé les travailleurs californiens des cas de COVID-19

Amazon a été condamné à payer une amende de 500 000 $ pour avoir caché à ses employés le nombre de cas de COVID-19 sur ses lieux de travail en Californie. D’abord rapporté par le Los Angeles Times, l’entreprise a accepté de payer l’amende et d’améliorer la façon dont elle suit les cas et informe les travailleurs et les agences de santé locales. Amazon doit également informer ses employés d’entrepôt en Californie du « nombre exact de nouveaux cas de COVID-19 sur leur lieu de travail » lorsque des cas se présentent.

Il s’agit de la première amende liée à la législation californienne sur le « droit de savoir » COVID

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré dans un communiqué de presse que la sanction intervient après qu’une plainte déposée contre Amazon a allégué que l’entreprise n’avait pas correctement informé les employés d’entrepôt et les agences de santé locales des nouveaux cas de COVID-19 « les laissant souvent dans le noir et incapables pour suivre efficacement la propagation du virus.

Il s’agit de la première amende liée à la législation californienne sur le « droit de savoir » COVID (AB 685), qui a été adoptée l’année dernière en réponse à la pandémie de COVID-19, a rapporté le LA Times. En vertu de la loi, les employeurs sont tenus d’alerter les travailleurs qui ont été potentiellement exposés au COVID-19 dans un délai d’un jour, et doivent également signaler les numéros de cas de COVID-19 aux agences de santé locales dans les 48 heures s’ils « répondent à la définition d’une épidémie de COVID-19 . «

« Alors que notre pays continue de lutter contre la pandémie, il est absolument essentiel que les entreprises fassent leur part pour protéger les travailleurs maintenant – et surtout pendant cette période des fêtes », a déclaré Bonta dans le communiqué de presse. « Les Californiens ont le droit de connaître les expositions potentielles au coronavirus pour se protéger, protéger leurs familles et leurs communautés. »

Amazon a été critiqué pour son traitement des travailleurs tout au long de la pandémie. En mars dernier, les employés des entrepôts du Michigan étaient en colère lorsqu’Amazon ne les a pas informés que leur collègue avait le COVID-19, tandis que les employés de New York ont ​​organisé des débrayages en réaction à la gestion par Amazon de la pandémie. L’entreprise a refusé de dire combien de ses employés d’entrepôt étaient malades à travers le pays, pour finalement divulguer un nombre en octobre 2020. Alors que les vaccins sont devenus disponibles pour presque tout le monde, Amazon a levé les mandats de masque pour les employés vaccinés et prévoit de laisser les employés de l’entreprise retour au bureau en 2022.