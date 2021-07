Amazon configuré pour accepter les paiements Bitcoin et lancer un jeton | Invezz

Amazon cherche à accepter les paiements Bitcoin (BTC / USD) avant la fin de l’année. Un rapport a annoncé cette nouvelle aujourd’hui, citant une source privilégiée. La société a également publié une offre d’emploi au cours du week-end, à la recherche d’une crypto-monnaie et d’un avantage blockchain. Amazon serait à la recherche d’une personne pouvant tirer parti de l’expertise du domaine en matière de blockchain, de grand livre distribué, de devises numériques de banque centrale et de crypto-monnaies.

Selon la liste d’emplois, le rôle du titulaire consistera à plaider en faveur des capacités à développer, à piloter la vision et la stratégie globales du produit, et à obtenir l’adhésion et l’investissement du leadership pour de nouvelles capacités. En plus de cela, la personne assurant ce rôle devra travailler en étroite collaboration avec les équipes d’Amazon, telles qu’AWS, pour créer une feuille de route qui inclut l’expérience client, la stratégie technique, les capacités du système et le plan de mise en œuvre. .

Bien qu’Amazon n’ait pas divulgué toutes ses intentions, la description de poste fait allusion au plan de l’entreprise pour prendre en charge les transactions cryptographiques. Selon l’initié, les plans d’Amazon vont au-delà de la simple embauche de quelqu’un pour évaluer les possibilités. Il a déclaré que l’intérêt de l’entreprise pour les crypto-monnaies ne se limite pas à la mise en place de solutions de paiement crypto. Selon elle, ce n’est que la pointe d’un énorme iceberg, car la solution de paiement crypto ne sera qu’un rouage dans le futur mécanisme qui prendra en charge Amazon.

Un long voyage qui commence avec BTC

La source a ajouté que les instructions pour la configuration des projets de cryptographie proviennent de Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon. Une fois que le système de paiement Bitcoin sera opérationnel, les directeurs de la société introduiront apparemment d’autres crypto-monnaies de premier plan. Selon la source, Ethereum (ETH / USD), Cardano (ADA / USD) et Bitcoin Cash (BCH / USD) viendront après BTC avant qu’Amazon n’étende cette liste de crypto-monnaies prises en charge pour inclure environ huit des plus grands actifs numériques. .

En faisant plus de lumière sur la situation, la source a déclaré que ce projet est pratiquement prêt à être lancé, ajoutant qu’Amazon travaille sur ces plans depuis 2019. Elle prédit que le soutien d’Amazon aux principales crypto-monnaies contribuera à accélérer l’adoption massive d’une classe d’actifs naissante. .

Lorsque le système de paiement crypté sera pleinement opérationnel, Amazon lancera censément une autre bombe sur le marché de la cryptographie en lançant un jeton natif. La source a prévu que la société suivrait probablement la voie de la tokenisation après un an de gestion des crypto-monnaies. Grâce à sa devise native, Amazon deviendra une infrastructure à plusieurs niveaux où vous pourrez payer des biens et des services ou gagner des jetons dans le cadre d’un programme de fidélité.

