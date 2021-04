Amazon confirme Prime Day pour plus tard ce trimestre alors que les revenus atteignent 108 milliards de dollars

Amazon vient d’annoncer ses résultats financiers du premier trimestre 2021, faisant état d’un gain substantiel de bénéfices. Cela comprend une augmentation de 44% des ventes d’une année à l’autre, ce qui a aidé Amazon à générer plus de 108 milliards de dollars de revenus. La croissance est sans aucun doute le résultat de la pandémie COVID-19 en cours, qui a conduit à davantage d’achats en ligne dans de nombreux pays confrontés à des verrouillages. Il montre également sa force continue alors qu’il se prépare à la transition à venir vers son nouveau PDG élu.

Le directeur financier d’Amazon, Brian Osofsky, a expliqué comment la société s’attend à ce que cette forte dynamique se poursuive au deuxième trimestre, malgré la disparition de la pandémie et l’ouverture de nouveaux pays. L’une des principales raisons à cela est Amazon Prime Day, qui a été repoussé jusqu’en octobre 2020 en raison de la pandémie. Selon certaines rumeurs, l’événement de vente de deux jours aurait lieu en juin, ce à quoi Osofsky a fait allusion dans l’appel aux résultats:

Le mois de juillet est un grand mois de vacances, il serait donc préférable que les clients, les vendeurs et les vendeurs expérimentent une période différente. Nous avons expérimenté l’inverse, évidemment en 2020, en le déplaçant en octobre, mais nous pensons que ce serait peut-être un meilleur moment, plus tard au deuxième trimestre. C’est donc ce que nous testons cette année.

L’événement annuel Prime Day offre des ventes exclusives sur de nombreux produits et services. C’est également une grande opportunité pour les petites et moyennes entreprises, qui représentent une grande partie des vendeurs tiers d’Amazon et ont contribué à une croissance des revenus de 29% au premier trimestre rien qu’en Amérique du Nord. Une date précise n’a pas été annoncée lors de l’appel, mais nous devrions nous attendre à des détails sur Prime Day bientôt, étant donné que le deuxième trimestre se termine après juin.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les autres faits saillants des résultats du premier trimestre comprennent des coûts d’exploitation liés au COVID-19 plus faibles que prévu et des revenus plus élevés d’AWS, qui ont augmenté de 32% d’une année sur l’autre pour atteindre 13,5 milliards de dollars et continuent sans aucun doute de bénéficier de la pandémie alors que les entreprises et les employés continuent de fonctionnent en grande partie à domicile. AWS bénéficie également de services comme Disney + qui s’appuient sur l’infrastructure cloud d’Amazon, d’autant plus que de plus en plus d’utilisateurs se tournent vers le streaming vidéo. Sur le front du streaming, Amazon Prime Video, qui est inclus avec l’abonnement Amazon Prime, a également vu une augmentation de 70% des heures de streaming, une métrique qui a presque doublé pour Twitch.

À l’avenir, Amazon espère continuer à améliorer ses délais de livraison, qui ont été mis au défi par l’augmentation des achats en ligne, mais devraient s’améliorer grâce à des initiatives telles que In-Garage Grocery Delivery. Il reste également concentré sur l’amélioration de ses capacités d’intelligence artificielle sur les meilleurs appareils Alexa et attend avec impatience de nouveaux contenus pour Prime Video, comme le projet Lord of the Rings actuellement en production.

