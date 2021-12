Amazon consolide les groupes de soins de santé sous la direction d’un vétéran et bouleverse le leadership de la pharmacie

Le cadre supérieur d’Amazon, Neil Lindsay, figure clé de la croissance des activités Kindle et Prime de la société, a été choisi pour diriger la nouvelle organisation de soins de santé de la société, a confirmé Amazon vendredi matin.

« Cette nouvelle structure de soins de santé consolidée rassemble les activités d’Amazon Pharmacy, Care et Diagnostics pour améliorer la qualité des soins et développer des moyens plus centrés sur le client pour que les patients obtiennent les services de santé, les produits et les médicaments dont ils ont besoin », a déclaré un Amazon. a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

John Love, actuellement vice-président d’Alexa Shopping, deviendra vice-président d’Amazon Pharmacy en janvier. Amazon Pharmacy n’aurait pas encore répondu aux attentes externes depuis son lancement il y a un an.

TJ Parker et Elliot Cohen, fondateurs de Pillpack, ont dirigé les activités de pharmacie d’Amazon depuis son acquisition de la société de prescription par courrier en 2018.

« Compte tenu de l’expertise et du succès de TJ Parker et Elliot Cohen avec Pillpack, de leur obsession client et du succès précoce que nous avons eu avec le programme de pharmacie, TJ et Elliot assument tous deux des rôles plus importants au sein de l’entreprise, contribuant à façonner la vision plus large d’Amazon en matière de soins de santé. et la stratégie », a déclaré le porte-parole.

Avec Love prenant la direction d’Amazon Pharmacy, Parker et Cohen « effectueront une transition pour travailler en étroite collaboration avec Neil afin de continuer à faire évoluer notre stratégie de soins de santé et nos offres client », a ajouté le porte-parole.

Lindsay, vice-président senior d’Amazon et membre de l’équipe de direction de l’entreprise, continuera de superviser la marque mondiale et le marketing fixe dans son rôle nouvellement élargi.

Amazon Halo reste une partie d’Amazon Devices & Services, relevant du vice-président senior Dave Limp.

CNBC et Axios ont annoncé pour la première fois la nouvelle des changements de direction jeudi soir.

