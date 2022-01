Amazon continue de baisser le prix du MacBook Air, le portable léger et rapide d’Apple, désormais à 140 euros de moins | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le prix du MacBook Air avec une puce M1 a de nouveau baissé. L’un des meilleurs ordinateurs Apple, ultraléger et qui ne chauffe pas.

Apple a réussi à créer un processeur comme le M1 qui a bouleversé toute l’industrie. Il est rapide, efficace et ne génère pas non plus de chaleur, ce qui venant des processeurs Intel est un changement très important.

C’est pourquoi les ordinateurs portables comme le MacBook Air, l’un de ses modèles les plus vendus, avec ce processeur sont un achat et un investissement garantis. Maintenant, Amazon a encore baissé le prix de cet équipement et il peut être obtenu pour 989 euros.

Ce nouveau MacBook Air conserve le design des précédents, mais fait le saut vers la nouvelle puce Apple ARM, avec de meilleures performances mais une consommation d’énergie moindre.

Tenant compte du fait que le prix normal de cet ordinateur portable est de 1 149 euros, cette remise de 140 euros est assez appétissante. Donc, si vous avez besoin d’un ordinateur portable très léger et rapide, c’est votre équipe.

Il s’agit de MacBook Air 13 pouces avec processeur M1, avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Il dispose également du lecteur d’empreintes digitales Touch ID pour déverrouiller l’ordinateur en toute sécurité et effectuer des achats sur Internet.

Cet ordinateur portable est l’un des plus intéressants pour les étudiants. Ce n’est pas aussi cher qu’il n’y paraît étant donné qu’ils durent généralement de nombreuses années. De plus, il est rapide et Apple assure des mises à jour constantes pendant de nombreuses années.

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables très simples à utiliser basés sur le navigateur Chrome et largement utilisés dans les environnements académiques tels que les écoles ou les instituts.

Bien qu’il ne dispose que de 2 ports USB-C, les deux peuvent être utilisés pour charger la batterie, ce qui donne généralement une autonomie d’une journée d’utilisation normale ou de 18 heures dans le meilleur des cas. De plus, le fait qu’il pèse moins de 1,3 kg est un plus si vous le transportez dans votre sac à dos.

Obtenez-le sur Amazon avec une livraison gratuite et rapide s’inscrire à Prime. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours sans aucun engagement car il n’y a pas de permanence.

Les étudiants peuvent s’inscrire à Prime Student. Il présente les mêmes avantages mais offre 3 mois d’essai gratuit et une remise de 50 % sur l’abonnement annuel.

