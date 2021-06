Amazon continue de détruire des millions de produits qu’il ne peut pas vendre et beaucoup d’entre eux sont nouveaux | La technologie

in

La destruction de milliers de produits continue d’être un problème pour Amazon, un rapport d’une chaîne britannique montre qu’ils n’ont pas arrêté ces pratiques.

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon est la vedette d’un scandale, la multinationale du e-commerce a une prédilection pour être le centre d’attention en termes d’efforts désastreux. En 2019, une enquête a été révélée qui a directement attaqué la politique d’Amazon de se débarrasser des stocks excédentaires. L’entreprise fondée par Jeff Bezos a détruit tous les produits qui n’avaient pas été vendus.

Cette pratique a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, elle a atteint un tel point que les mesures prises par Amazon pour sauver son image ont été de créer un programme de don de produits invendus à des associations. La proposition a été acceptée à contrecœur, car elle n’allait être mise en œuvre que dans des entrepôts situés aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Exclusif : Amazon détruit chaque année des millions d’articles invendus dans l’un de ses entrepôts au Royaume-Uni, a révélé une enquête d’ITV News. De nombreux produits, y compris les téléviseurs intelligents et les ordinateurs portables, sont souvent neufs et inutilisés. https://t.co/OJjexB0YQd#AmazonWaste pic.twitter.com/UR7XrLWvIM – ITV News (@itvnews) 21 juin 2021

Ce qui s’est passé, c’est que trois ans après que ce scandale a été connu, Amazon continue de maintenir ses zones de destruction dans les entrepôts britanniques. Un rapport émanant d’ITV News, le programme d’information de la chaîne de télévision britannique ITV 1, montre que les mauvaises pratiques d’Amazon se poursuivent sans aucune forme de représailles.

Le patron d’Amazon au Royaume-Uni, John Boumphrey, a déclaré à ITV News il y a à peine six semaines – avant qu’il ne soit au courant de notre enquête – la quantité de stock indésirable qui a été détruite était « extrêmement faible ». Https://t.co/OJjexB0YQd#AmazonWaste pic.twitter.com / AvaXeB6h8K – ITV News (@itvnews) 21 juin 2021

Le rapport montre une énorme quantité de produits qui sont détruits simplement parce qu’ils n’ont pas été vendus, en fait, à un moment donné de la vidéo, vous pouvez voir qu’en avril de cette année, la planification de la destruction des produits devrait éliminer 124 332 objets. Et, est-ce que le problème selon Amazon est que le retour des produits à leurs fabricants respectifs est une dépense énorme ; tandis que la chose bon marché est de le détruire.

La pratique d’Amazon n’est pas nouvelle et il semble que, pour le moment, elle continuera d’être présente dans l’organigramme de l’entreprise. Les dons des produits à des causes caritatives sont des propositions qui ne sont pas pleinement remplies malgré les efforts d’Amazon. Au final, ce qui est confortable et économique, c’est la destruction des objets ; Malheureusement.