Amazon corrige enfin un problème de l’Appstore qui rendait les applications inutiles sur Android 12

Google a mis Android 12 à disposition pour des tests bêta pendant plusieurs mois avant de le rendre accessible au grand public. Cependant, Amazon semble avoir raté l’occasion de s’assurer que son Appstore est compatible avec la version la plus récente d’Android.

L’Amazon Appstore est actuellement en panne sur Android 12 (via Liliputing). Cela signifie que les applications et les jeux téléchargés sur le marché en ligne ne fonctionneront pas sur certains des meilleurs téléphones Android qui ont été mis à niveau vers le système d’exploitation, tels que la série Google Pixel 6 et le Pixel 4a 5G.

Un nombre considérable d’utilisateurs qui ont déjà mis à niveau vers Android 12 se sont rendus sur le forum d’assistance d’Amazon afin de se plaindre du problème persistant. La bibliothèque d’applications n’apparaît apparemment pas non plus sur l’application Appstore pour certains utilisateurs.

Le problème serait causé par la mise en œuvre des DRM d’Amazon plutôt que par l’application elle-même. Cela affecte à la fois les applications gratuites et payantes.

Un membre du personnel d’Amazon a reconnu le problème il y a un mois, déclarant que « notre équipe technique est au courant de ce problème et travaille actuellement sur une résolution ». Cependant, la société n’a pas encore déployé de correctif pour cela.

Dans une déclaration à Android Central, la société a déclaré :

Nous sommes conscients et travaillons pour résoudre un problème affectant les performances et les lancements des applications pour le petit nombre d’utilisateurs d’Amazon Appstore qui ont mis à niveau vers Android 12 sur leurs appareils mobiles. Ce problème n’affecte pas les tablettes Amazon Fire ou les appareils Fire TV.

Il est conseillé aux utilisateurs qui ont téléchargé et installé des applications depuis l’App Store d’Amazon et qui n’ont pas encore mis à niveau vers Android 12 de s’en tenir à leur version actuelle du système d’exploitation, car le géant de la vente au détail semble ignorer le problème de l’Appstore pour le moment.

Amazon a publié une déclaration annonçant un correctif pour ce problème. Le géant de la vente au détail en ligne a déclaré que les utilisateurs d’Amazon Appstore peuvent désormais utiliser à nouveau les applications et les jeux téléchargés à partir de ce marché.

Un porte-parole d’Amazon a fait la déclaration suivante à Android Central :

Nous avons publié un correctif pour un problème affectant les lancements d’applications pour les clients Amazon Appstore qui sont passés à Android 12 sur leurs appareils mobiles. Nous contactons les clients avec des étapes pour mettre à jour leur expérience Appstore. Nous sommes désolés pour tout dérangement que cela a causé.

Pour obtenir le correctif, vous devez télécharger la dernière version de l’application Amazon Appstore via ce lien. Vous devrez également vous déconnecter de l’Appstore après avoir installé la mise à jour, puis vous reconnecter.

Enfin, ouvrez l’Appstore mis à jour, accédez à « Mes applications », puis accédez à Mises à jour. À partir de là, vous devrez mettre à jour chaque application que vous avez téléchargée sur le marché en ligne.