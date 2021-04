Amazon critique la “ Super League ” du football européen comme étant anticoncurrentielle, déclare Prime Video non impliquée

Amazon a déjà un accord de streaming avec la Premier League au Royaume-Uni. (Image de sport vidéo Amazon Prime)

Entrant dans la poussière internationale sur une proposition de «Super Ligue européenne» d’équipes de football d’élite, Amazon a déclaré mardi que la formation de la nouvelle ligue n’était pas dans l’esprit de compétition du football continental.

“Nous pensons qu’une partie du drame et de la beauté du football européen vient de la capacité de tout club à réussir grâce à ses performances sur le terrain”, a tweeté Prime Video Sport d’Amazon dans un communiqué.

Avant de peser sur la ligue proposée, le géant de la vente en ligne et du cloud computing avait été considéré comme un possible sponsor de la ligue étant donné ses accords de streaming existants avec la Premier League en Angleterre, la Bundesliga en Allemagne, la Serie A en Italie et l’UEFA existante. Ligue des champions, que la Super League pourrait supplanter.

La nouvelle ligue proposée écumerait les équipes d’élite des meilleures ligues existantes et formerait sa propre structure de gouvernance pour former la Super League. Cela éliminerait les traditions de relégation et de promotion pour refléter plus étroitement les ligues sportives professionnelles aux États-Unis.

Mais surtout, il conserverait également les milliards de dollars de diffusion qui sont maintenant répartis entre plusieurs ligues et associations.

Voici le tweet complet:

Déclaration d’Amazon Prime Video sur la Super League proposée: pic.twitter.com/FCHc94yDns – Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 20 avril 2021

Les ligues européennes nationales et régionales existantes, y compris l’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA – l’organisation qui contrôle la Coupe du monde – ont rejeté l’idée et ont menacé de représailles. Et sans le soutien immédiat d’une entreprise de la taille, de la richesse et des capacités technologiques d’Amazon, la proposition semble déjà en difficulté:

BREAKING: Manchester City est le suivant via @MartinLipton pic.twitter.com/pg4kYcCpLJ – Sportico (@Sportico) 20 avril 2021

L’idée d’Amazon en tant que sponsor potentiel de la ligue survient à un moment où la société a de plus en plus revendiqué une part du marché lucratif du streaming de sports et d’esports.

En 2015, il a acheté Twitch pour 970 millions de dollars – l’un de ses jeux les plus populaires parmi les téléspectateurs est la FIFA – et il y a à peine un mois, il a payé 1 milliard de dollars par an pour les droits de diffusion exclusifs du jeu jeudi soir de la NFL pour les 11 prochaines années.