Amazon demande à Apple de supprimer une application qui remettait en cause leurs “avis”

19/07/2021 à 9h06 CEST

Fakespot, une application qui analyse les avis d’Amazon pour déterminer lesquels sont faux, ne sera plus disponible sur iOS. Amazon a réussi à convaincre Apple de la supprimer définitivement de l’App Store après que l’entreprise a fait part de ses inquiétudes quant au fait que l’application fournissait des informations trompeuses et créait des failles de sécurité potentielles. Le géant du commerce électronique a confirmé avoir signalé Fakespot. L’une de ses plus grandes préoccupations – a expliqué Amazon au média nord-américain Engadget – était que l’application repensée qui Fakespot a lancé des “wraps” et injecte du code dans son site Web en juin.

Cette technique permettrait, en théorie, à l’application de collecter des données et de mettre en danger les informations confidentielles des clients, y compris les numéros de carte de crédit. Le géant du commerce de détail a contacté Fakespot directement pour résoudre leurs problèmes de sécurité et apparemment, le propriétaire de l’application n’a pris aucune mesure.

Le fondateur et PDG de Fakespot, Saoud Khalifah, a admis que sa société avait collecté certaines données des utilisateurs, mais a assuré qu’elle ne vendait pas d’informations à des tiers. En outre, il a nié l’affirmation d’Amazon selon laquelle l’application présente des risques de sécurité. “Nous ne volons pas les informations des utilisateurs, nous ne l’avons jamais fait. Ils n’ont montré aucune preuve et Apple a agi dans le litige sans aucune preuve“, a-t-il déclaré à la publication. Apparemment, Apple n’a pas donné à son entreprise un avertissement approprié avant que l’application ne soit supprimée et ne lui a même pas donné la possibilité de rectifier les problèmes que le géant de la technologie pourrait avoir.