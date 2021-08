Amazon déplace la production de la série LOTR de la Nouvelle-Zélande au Royaume-Uni ⋆ 10z viral

Amazon Studios a annoncé jeudi que son sans titre Le Seigneur des Anneaux La série originale filmera sa deuxième saison au Royaume-Uni, s’éloignant de la Nouvelle-Zélande dans le but d’étendre son empreinte de production.

« Nous tenons à remercier le peuple et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour leur hospitalité et leur dévouement et pour avoir fourni Le Seigneur des Anneaux série avec un endroit incroyable pour commencer ce voyage épique », a déclaré Vernon Sanders, vice-président et codirecteur de la télévision chez Amazon Studios. «Nous sommes reconnaissants à la Commission néo-zélandaise du film, au ministère des Affaires, de l’Innovation et de l’Emploi, à Tourism New Zealand, à Auckland Unlimited et à d’autres pour leur formidable collaboration qui a soutenu le secteur cinématographique néo-zélandais et l’économie locale pendant la production de la première saison. . “

La série très attendue basée sur les histoires légendaires de JRR Tolkien a récemment terminé la photographie principale de la première saison en Nouvelle-Zélande, partageant une image de l’émission aux côtés d’une date de première le 2 septembre 2022.

Les efforts de post-production pour la première saison se poursuivront en Nouvelle-Zélande jusqu’en juin 2022, la pré-production pour la saison 2 devant commencer simultanément au Royaume-Uni après le premier de l’année.

“Alors que nous cherchons à délocaliser la production au Royaume-Uni, nous n’avons pas l’intention de poursuivre activement l’augmentation financière de cinq pour cent du protocole d’accord de la saison 1 avec le gouvernement néo-zélandais ou de préserver les termes de cet accord, mais nous nous en remettons respectueusement à nos partenaires et resterons en étroite consultation avec eux sur les prochaines étapes », a déclaré Albert Cheng, directeur de l’exploitation et co-responsable de la télévision chez Amazon Studios.

Le nouveau drame épique présente pour la toute première fois sur les écrans la légendaire histoire du deuxième âge de la Terre du Milieu de JRR Tolkien. Commençant à une époque de paix relative, des milliers d’années avant les événements de JRR Tolkien Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux livres, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu.