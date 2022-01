Amazon déplace NCLAT contre l’ordonnance CCI suspendant l’approbation de l’accord sur les coupons futurs 2019

Selon des sources, Amazon a déplacé la NCLAT et déposé un recours contre l’ordonnance de la CCI qui a été rendue le mois dernier.



Amazon a déposé un recours auprès du Tribunal d’appel national du droit des sociétés contre l’ordonnance de la CCI qui suspendait l’approbation, vieille de plus de deux ans, de son accord avec Future Coupons Pvt Ltd, selon des sources.

En décembre, le régulateur du commerce équitable Commission indienne de la concurrence (CCI) avait suspendu l’approbation de 2019 pour l’accord d’Amazon visant à acquérir une participation de 49% dans Future Coupons Pvt Ltd (FCPL), le promoteur de Future Retail Ltd, tout en imposant une pénalité de Rs 202 crore sur la majeure du e-commerce.

Amazon et Future ont été enfermés dans une âpre bataille juridique après que le géant américain du commerce électronique a traîné Future Group en arbitrage devant le Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC) en octobre 2020, arguant que FRL avait violé leur contrat en concluant un accord pour le vente de ses actifs au milliardaire Mukesh Ambani’s Reliance Retail sur la base d’une vente au rabais pour Rs 24 713 crore.

La NCLAT est une autorité de recours pour les arrêtés rendus par la CCI.

Selon des sources, Amazon a déplacé la NCLAT et déposé un recours contre l’ordonnance de la CCI qui a été rendue le mois dernier.

Les e-mails envoyés à Amazon et Future n’ont suscité aucune réponse.

Le mois dernier, la CCI avait suspendu l’accord Amazon-FCPL, affirmant que le géant américain du commerce électronique avait supprimé des informations tout en cherchant à obtenir des autorisations pour la transaction à l’époque.

Dans une ordonnance de 57 pages, la CCI avait déclaré que l’approbation de l’accord Amazon-Future Coupons « resterait en suspens ».

Récemment, Future Retail avait également approché le SIAC (Singapore International Arbitration Centre) pour suspendre la procédure d’arbitrage sur la base de l’ordonnance rendue par la CCI. Il s’était également adressé à la Haute Cour de Delhi après que la SIAC eut refusé de suspendre la procédure d’arbitrage prévue du 5 au 8 janvier.

La SIAC statue sur les objections d’Amazon contre l’accord de 24 713 crores de Rs de Future Group avec Reliance Retail Ventures Ltd, une filiale de Reliance Industries Ltd, annoncé en août 2020 pour la vente des activités de vente au détail et de gros, ainsi que des activités de logistique et d’entreposage.

