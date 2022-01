Amazon déplace SC contre HC pour suspendre l’arbitrage contre Future

Amazon avait engagé la procédure d’arbitrage en 2020 après que Future Retail ait conclu un accord de fusion de Rs 24 500 crores avec Reliance Retail.

Amazon a saisi la Cour suprême contre l’ordonnance de la Haute Cour de Delhi qui suspendait la procédure d’arbitrage engagée par le géant du commerce électronique devant un tribunal de Singapour contre Future Retail.

En suspendant la procédure d’arbitrage la semaine dernière, la chambre de division du HC a déclaré qu’il existait un « cas prima facie » en faveur des sociétés du groupe Future en vue de la suspension de l’accord de la Commission indienne de la concurrence (CCI) sur l’accord d’Amazon en 2019 avec Future. Coupons (FCPL). Le banc de la division, qui comprenait le juge en chef DN Patel et le juge Jyoti Singh, a suspendu la procédure d’arbitrage et a déclaré que si elle n’était pas interrompue, cela causerait une « perte irréparable » à Future Group.

Après que le CH a accordé la suspension, le Centre d’arbitrage international de Singapour a suspendu la procédure d’arbitrage, qui devait se tenir du 5 au 8 janvier.

Pendant ce temps, Amazon a également déplacé le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) contre l’ordonnance du 17 décembre de la CCI révoquant son approbation de l’accord d’Amazon avec Future Coupons pour fausse déclaration présumée. CCI a récemment suspendu l’approbation accordée il y a plus de deux ans à la société de commerce électronique pour acquérir une participation de 49% dans FCPL à la suite d’un examen d’allégations de dissimulation d’informations tout en cherchant un accord réglementaire pour l’accord. Le régulateur antitrust a également imposé une amende de 202 crores, qu’Amazon est tenu de payer dans les 60 jours.

