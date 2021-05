Amazon déploie un programme “ WorkingWell ” pour réduire les blessures parmi les employés des opérations

Les employés des entrepôts d’Amazon participent à une réunion de santé et de sécurité dans le cadre du programme WorkingWell de l’entreprise pour prévenir les blessures au travail. (Photo Amazon)

Les nouvelles: Amazon lance un nouveau programme de bien-être des employés appelé WorkingWell, conçu pour fournir des activités, des exercices et un soutien afin de réduire le risque de blessure pour des centaines de milliers de travailleurs dans les installations opérationnelles du géant de la technologie.

À propos du plan: Développé en collaboration avec des employés au sein des opérations d’Amazon, certains aspects de WorkingWell ont été testés pour la première fois aux États-Unis en 2019 et le programme s’est depuis étendu à 859000 employés sur 350 sites en Amérique du Nord et en Europe.

Le programme comprend un certain nombre d’éléments couvrant la formation et le conditionnement, les services de bien-être et la technologie. Voici quelques-uns des faits saillants, décrits par Amazon dans un communiqué de presse lundi:

Huddles de santé et de sécurité: Occasions quotidiennes d’impliquer les employés sur une mécanique corporelle solide, des sujets de bien-être et une éducation continue à la sécurité.

Zones de bien-être: Fournit aux employés des étirements volontaires et une récupération musculaire via des espaces dédiés facilement accessibles dans les bâtiments d’exploitation d’Amazon.

AmaZen: Guide les employés à travers les pratiques de pleine conscience dans des kiosques interactifs individuels dans les bâtiments. Pendant les quarts de travail, les employés peuvent visiter les stations AmaZen et regarder de courtes vidéos présentant des activités de bien-être faciles à suivre, y compris des méditations guidées, des affirmations positives, des scènes apaisantes avec des sons, etc.

Centres de bien-être: Espaces dotés d’Amazon dédiés à la prévention des blessures et des maladies grâce à l’auto-prise en charge préventive, à l’éducation à la santé et à la sécurité, ainsi qu’à des traitements de premiers soins en cas de blessure.

Application mobile WorkingWell: Fournira bientôt un accès à domicile à toutes les offres de sécurité, de santé et de bien-être sur place dans les bâtiments Amazon.

Bien manger: Développé pour soutenir la santé nutritionnelle globale et le bien-être des employés en favorisant une alimentation saine et en augmentant la disponibilité d’options plus saines.

Lutter contre les blessures au travail: Amazon affirme investir plus de 300 millions de dollars dans des projets de sécurité en 2021 et que l’objectif est de réduire les taux d’incidents enregistrables de 50% d’ici 2025.

La société affirme que 40% des blessures liées au travail chez Amazon sont des troubles musculo-squelettiques qui comprennent des entorses ou des foulures causées par des mouvements répétitifs. Ces blessures sont plus susceptibles de survenir chez les nouveaux employés, dont beaucoup pourraient travailler dans un rôle physique pour la première fois, a déclaré Amazon.

Cette distinction est d’autant plus importante que le nombre d’employés augmente dans les opérations et le réseau de distribution d’Amazon. Amazon a déclaré la semaine dernière qu’il prévoyait d’ajouter 75 000 employés à son entrepôt et à ses opérations logistiques aux États-Unis et au Canada. En 2020, la société a augmenté de 50% l’empreinte de son entrepôt déjà vaste et a augmenté ses effectifs de 500000 employés pour répondre à la demande d’achats en ligne pendant la pandémie.

Enquête de sécurité dans l’entrepôt: Une enquête menée en septembre 2020 par Reveal a révélé que les centres de distribution Amazon équipés de robots ont connu des taux de blessures humaines «significativement plus élevés» au cours des quatre dernières années que ceux qui n’en ont pas, ce qui soutient la théorie selon laquelle l’automatisation peut obliger les humains à travailler à des vitesses dangereuses.

Le rapport était basé sur les dossiers de sécurité internes d’Amazon montrant des données hebdomadaires sur les blessures de plus de 150 entrepôts Amazon de 2016 à 2019. Reveal a découvert «une crise croissante des blessures dans les entrepôts Amazon, particulièrement aiguë dans les installations robotiques et pendant la semaine principale et le le pic des vacances – et celui qu’Amazon s’est donné beaucoup de mal pour dissimuler. “