Amazon derrumba el precio de un All in One de Lenovo

Puede ser que estés buscando un ordenador que ocupe poco espacio que sea lo suficientemente completo para que toda la familia lo pueda utilizar. Ahora, gracias la llegada del Black Friday adelantado de Amazon puedes conseguir un All in One de Lenovo en oferta y que cumple con prácticamente cualquier expectativa que puedas tener.

El equipo del que hablamos entrega en un mismo elemento todo el hardware necesario para que funcione junto a la pantalla, por lo que puedes colocarlo con bastante facilidad en cualquier escritorio que tengas en casa (sus dimensiones son de 70 x 56 x 26 centimètres). Es important mencionar que el panel integrado es IPS de 23,8 pulgadas, que en principio es más que suficiente para poder ejecutar cualquier software que se te venga a la cabeza y disfrutar de contenidos multimedia con una muy buena calidad -algo en lo que ayuda bastante que su resolución es Full HD-.

Otros buenos detalles que vas a encontrar en el Lenovo IdeaCentre AIO 3 son que incluye un conjunto de teclado et raton con el ordenador para que puedas utilizarlo en el mismo momento de comprarlo, lo que significa que no tienes que hacer un depósito adicional. Además, hay que indicar que el sistema operativo que se incluye por defecto es Windows 10 Accueil. Así, puedes utilizar una gran cantidad de aplicaciones desde el primer momento, ya que el ecosistema de Microsoft es uno de los que tiene un mayor contenido en el apartado del software de entre todos los qu’existen en la actualidad.

Gran oferta en Amazonie

En estos momentsos puedes ahorrarte 100 euros al comprar el ordenador Lenovo del que estamos hablando. Esto significa que únicamente tienes que pagar 599€ para tenerlo en casa ya que, al ser parte de Prime, no tienes que sumar nada por los gastos de envío -y recibirás el producto al día siguiente de realizar la compra-. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para no perder una muy buena oportunidad en nuestra opinión a la hora de estrenar un All in On que, entre otras cosas, llega con almacenamiento interno tipo SSD de nada menos que 512 Go.

Hardware para todo en este Lenovo

Esto lo decimos debido a que el procesador integrado es un AMD Ryzen 5 4500U que ofrece una potencia más que suficiente para ejecutar cualquier software y que incluye una gráfica Radeon que también permite disfrutar dura buena cantidad de juegos (entre los que no faltan títulos como Fortnite). Aparte, la RAM qué vas a encontrar en este equipo es de 8 Go, una cantidad más que suficiente para que todo fluya a la perfección y que no tengas problemas al ejecutar varias aplicaciones a la vez sin que exista una bajada de rendimiento. Vamos, que cumple la perfección es lo que tiene que ver con su funcionamiento.

Aparte de todo lo comentado hay un par de detalles más que creemos que son interesantes. El primero es que la base que incluye es bastante fiable -y permite inclinar la pantalla a la posición que mejor se adapte a las necesidades que se tengan-. Y, además, que lo referente a la conectividad vas a encontrar todo lo que se puede necesitar actualmente ya qu’entre otras posibilidades existen varios puertos USB; Wifi; Bluetooth; e, incluso, sortie vidéo HDMI.