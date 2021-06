Amazon détaille comment ses robots sont conçus pour aider les humains à travailler en toute sécurité

Une vidéo d’Amazon montre un robot surnommé Bert transportant des articles dans un entrepôt. (Amazon via YouTube)

Bert et Ernie, Scooter et Kermit ont peut-être commencé comme des personnages chaleureux et flous de Muppet, mais ils font maintenant également partie de l’équipe de robots d’entrepôt d’Amazon.

Amazon a présenté aujourd’hui les derniers membres de sa ménagerie mécanique dans un article de blog qui se concentre sur la façon dont il utilise la recherche robotique pour améliorer la sécurité au travail de ses employés humains.

Par exemple, un type de robot surnommé Ernie est conçu pour prendre des conteneurs de produits en forme de boîte appelés bacs sur des étagères à différentes hauteurs, puis utiliser son bras robotique pour livrer les bacs aux employés de l’entrepôt à une hauteur standard. L’objectif est de réduire le nombre d’efforts déployés par les travailleurs pour se lever ou se pencher.

“Nous sommes connus pour être passionnés par l’innovation pour les clients, mais être capable d’innover avec la robotique pour nos employés est quelque chose qui me motive chaque jour”, a déclaré Kevin Keck, directeur mondial des technologies de pointe chez Amazon. la publication du blog. « L’innovation avec un robot comme Ernie est intéressante car même si cela n’accélère pas le processus, nous sommes optimistes, sur la base de nos tests, cela peut rendre nos installations plus sûres pour les employés. »

Le regard intérieur d’aujourd’hui sur les recherches effectuées dans les laboratoires de la région de Seattle, de la région de Boston et du nord de l’Italie fait suite à quelques rapports critiquant le bilan d’Amazon en matière de sécurité au travail.

Une étude, publiée par une coalition de syndicats, a déclaré que le taux de blessures graves parmi les employés d’entrepôt d’Amazon était près de 80 % plus élevé que les taux équivalents dans les entrepôts non Amazon. Des résultats similaires ont été rapportés par le Washington Post, sur la base d’une analyse des dossiers de l’Occupational Safety and Health Administration. (The Post appartient au fondateur d’Amazon Jeff Bezos.)

Dans sa dernière lettre annuelle aux actionnaires, Bezos a reconnu qu’Amazon devait « faire un meilleur travail pour nos employés » et a déclaré que plus de 300 millions de dollars seront investis dans des projets de sécurité au travail cette année. « Nous allons être le meilleur employeur de la planète et le lieu de travail le plus sûr de la planète », a-t-il promis.

La semaine dernière, Amazon a annoncé qu’il verserait 12 millions de dollars pour soutenir un partenariat de cinq ans avec le National Safety Council visant à réduire les troubles musculo-squelettiques, qui représentent environ 40 % des blessures dans les entrepôts d’Amazon.

Une part importante de l’investissement d’Amazon dans la sécurité au travail implique la recherche, le développement et la formation. Au laboratoire de recherche et d’innovation de Seattle, l’équipe d’Amazon utilise la technologie de capture de mouvement pour évaluer le mouvement des employés bénévoles dans un laboratoire. Les études pourraient indiquer de nouvelles stratégies pour réduire les traumatismes liés au stress.

“Nous cherchons à identifier des changements relativement simples qui peuvent avoir un impact important”, a expliqué Keck. « Quelque chose d’aussi simple que de changer la position des poignées sur les bacs peut aider à réduire à grande échelle le risque de blessures pour nos employés. »

Il serait impossible de discuter des opérations d’entrepôt d’Amazon sans mentionner les robots d’Amazon : dans la publication d’aujourd’hui, la société indique qu’environ 350 000 robots d’unités d’entraînement mobiles travaillent actuellement aux côtés des centaines de milliers d’humains employés dans ses centres de distribution à travers le monde. Cet effectif robotique est 75 % plus élevé que l’estimation partagée par Amazon il y a deux ans.

« Le rôle que la robotique et la technologie de pointe peuvent jouer non seulement pour innover pour les clients, mais aussi pour rendre nos installations plus sûres, est une motivation énorme pour moi et mon équipe », a déclaré Keck.

Sur Sesame Street, l’ami le plus proche d’Ernie est un grand Muppet nommé Bert – et il y a aussi un Bert robotique pour accompagner Ernie sur le sol de l’entrepôt d’Amazon.

Bert est testé comme l’un des premiers robots mobiles autonomes d’Amazon, ou AMR. Il est conçu pour se frayer un chemin en toute sécurité dans les installations de l’entreprise.

À l’avenir, un travailleur pourrait faire appel à un robot comme Bert pour transporter de lourdes charges d’un bout à l’autre de l’entrepôt, réduisant ainsi l’usure humaine.

D’autres robots sont conçus pour transporter les chariots standardisés qui transportent les colis et les bacs vides dans les installations d’Amazon. Un robot surnommé Scooter, en l’honneur du responsable des coulisses ringard de «The Muppet Show», est en cours de test pour tirer des chariots de manière autonome dans les centres de distribution d’Amazon.

Amazon a annoncé son intention de déployer Scooter dans au moins une de ses installations cette année.

Une autre race de chariot à guidage autonome est surnommée Kermit. Le robot, nommé d’après la grenouille qui est la star de “The Muppet Show”, est spécialement conçu pour déplacer les bacs vides des emplacements de l’entrepôt d’Amazon vers la ligne de départ.

Kermit suit une bande magnétique stratégiquement placée pour guider son emplacement et utilise des balises placées le long du chemin pour déterminer s’il doit accélérer, ralentir ou modifier sa trajectoire. Lorsque Kermit est en mouvement le long de sa piste préétablie, il fait clignoter un ensemble de feux de signalisation dans une légère nuance de vert grenouille.

Amazon dit que les Kermits robotiques sont testés sur plusieurs sites aux États-Unis et seront introduits dans au moins une douzaine de sites supplémentaires en Amérique du Nord cette année.

Dans la publication d’aujourd’hui, Amazon reconnaît les inquiétudes selon lesquelles la montée en puissance des robots aura un « impact potentiellement négatif sur les emplois ».

Une étude suggère que l’automatisation pourrait déplacer jusqu’à 375 millions de travailleurs dans le monde d’ici 2030. Mais d’autres affirment que les systèmes robotiques pourraient améliorer l’expérience sur le lieu de travail ou combler les lacunes logistiques créées par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement comme la pandémie de coronavirus.

Amazon note que l’emploi humain a augmenté beaucoup plus rapidement que ses effectifs robotiques depuis 2012, atteignant un total de près de 1,3 million de personnes dans le monde.

Pour aider ses propres employés à se lancer dans la révolution robotique, Amazon a lancé une initiative de formation de 700 millions de dollars appelée Upskilling 2025 et un programme d’apprentissage en robotique. En 2016, l’employé d’Amazon, Andre Grass, a profité d’un programme de formation en cours d’emploi connu sous le nom d’A2Tech pour passer d’un poste de préparation des commandes des clients à un poste de technicien informatique dans un centre de distribution à Phoenix.

“C’était probablement l’un des plus gros contrats de ma vie, sachant qu’Amazon mettrait encore plus d’efforts pour me développer”, a déclaré Grass dans un profil d’entreprise. “J’avais juste besoin que quelqu’un me donne une chance.”