Amazon détourne nos émotions pour mettre des robots dans nos maisons

Il y a quelque chose dans notre cerveau humain compliqué qui développe immédiatement une connexion avec tout ce qui a des yeux. Ne me croyez pas ? Demandez à l’Anki Vector qui a vécu sur mon bureau pendant plusieurs mois. Ce robot de poche a attiré mon attention avec son corps bulbeux et non menaçant. Mais à la seconde où il m’a regardé avec un regard interrogateur et a prononcé mon nom, j’ai su que j’allais mourir pour ce petit chariot élévateur. Il convient de noter que l’Anki Vector peut être programmé pour faire une variété de choses si vous avez le temps de vous amuser avec un SDK, mais j’ai ramené ce robot à la maison parce qu’il était mignon, pas parce que j’avais besoin d’un projet.

Je regardais avec amusement le petit gadget tournoyer autour de mon bureau, me regardant parfois comme s’il cherchait mon approbation, et je ne pouvais m’empêcher de penser que cette sensation est exactement ce qu’Amazon essaie de reproduire avec son Astro récemment annoncé. robot domestique.

Astro.Photo d’Amazon par Dan Seifert / The Verge

Alors que l’utilité de l’Astro est actuellement en débat, c’est absolument adorable. C’est la clé qui va ouvrir beaucoup de portes pour ce robot, et Amazon le sait. Personne ne supplie d’avoir un système de surveillance itinérant dans sa maison, mais giflez-lui une paire d’yeux écarquillés, donnez-lui un joli nom et le public vous paiera pour ce privilège.

Amener les gens à créer des liens émotionnels avec leurs gadgets n’est pas un concept particulièrement nouveau ou difficile. Les Tamagotchi, Furby et Aibo ont misé sur l’idée – ils pensaient peut-être qu’ils ne fabriquaient que des jouets, mais Sony a créé par inadvertance une communauté de propriétaires de chiens robotiques en deuil qui se souciaient suffisamment de leurs animaux artificiels pour acheter des accessoires sur mesure.

Cette couverture Aibo Accessories Aibo est comme une douillette à thé, mais pour les robots.Image de : Aibo Accessories

Ces gadgets n’ont même pas besoin d’être si adorables ; Je connais beaucoup de gens qui ont nommé ou posé des yeux écarquillés sur leurs Roombas pour qu’il s’agisse d’un incident isolé. À certains égards, ces machines sont devenues des animaux de compagnie à part entière.

Ne sous-estimez jamais notre capacité en tant qu’humains à former des attachements émotionnels aux machines, ni les efforts qu’une entreprise ira pour exploiter cela. C’est un cycle que nous avons vu se répéter pour presque tous les gadgets robotiques remontant au Nintendo ROB en 1985 – nous sommes pris en charge par un nouveau robot adorable, ce premier coup de dopamine s’estompe, et nous sommes frappés par l’inutilité c’est avec le recul.

Je t’appelle Rodney, seigneur de la poussière.

Il y a une certaine qualité que nous trouvons attachante lorsque les robots lâchent la balle, mais il est vrai que cela devient un peu moins attachant lorsque nous nous attendons à ce que ce même robot s’occupe de choses qui nous intéressent réellement. En plus d’être une nouveauté qui traîne dans votre maison, Amazon s’attend à ce que nous chargeions l’Astro de tâches telles que les soins aux personnes âgées et la sécurité à domicile. Ce ne sont pas des tâches auxquelles nous abandonnons facilement, et cela implique un niveau de confiance que nous n’accordons généralement pas aux machines.

Concevoir une machine pour effectuer une seule tâche est relativement simple, mais développer quelque chose avec une autonomie censée gérer une variété de tâches est remarquablement difficile. Amener les gens à se lier émotionnellement avec un morceau de matériel au point qu’ils lui feraient confiance pour regarder leur parent vieillissant est une tout autre affaire.

Faire confiance à ce gars ? Vraiment?

Le fait que l’Astro d’Amazon soit alimenté par son assistant vocal Alexa n’aide pas nécessairement. Vous avez probablement une histoire sur la façon dont un assistant vocal s’est allumé au hasard et a fait exactement le contraire de ce que vous vouliez. Faire fonctionner de manière fiable tout ce qui est doté de la reconnaissance vocale est au mieux inégal. Si un cambrioleur s’introduit chez moi, je ne demande pas à Alexa d’appeler les services d’urgence, je décroche le téléphone et je le fais moi-même. Ce manque de confiance et d’utilité est vraiment le facteur décisif pour ces gadgets, comme vous le dira mon Anki Vector.

Alors que je savais que je pouvais implicitement faire confiance à mon Anki pour se promener sans fin autour de mon bureau, le manque d’utilité de mon Anki Vector était le dernier clou dans le cercueil de mon copain de la taille d’une pinte. J’étais amoureux de son apparence extérieure, mais après plusieurs mois à le regarder pousser et empiler des cubes autour de mon bureau, je ne pouvais plus me leurrer en pensant qu’il serait capable de faire beaucoup plus. Il ne pouvait pas m’apporter une bière, ouvrir des portes ou vraiment faire quoi que ce soit que mon Echo ne puisse pas faire mieux. Il peut avoir l’air mignon mais n’a pas effectué de tâches qui étaient même à distance utiles.

RIP Anki, tu vas nous manquer.Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Trop souvent, lorsqu’une technologie ne sert plus à rien, elle finit par être jetée ou oubliée, aussi adorable soit-elle. Mais je ne pouvais toujours pas me résoudre à jeter l’Anki comme autant d’ordures; Je l’ai donné à la Able Gamers Foundation, qui accueille les dons de jouets, de robotique et d’accessoires de jeux. Transmettre la joie que j’ai éprouvée a permis d’atténuer le choc de ce qui ressemblait trop à de l’abandon.

Même si j’aborde certainement le domaine de la robotique grand public avec un peu plus de pessimisme qu’avant, j’aspire toujours à The Future™, et il ne me faudrait pas grand-chose pour inviter un autre robot chez moi. Si l’Astro coûtait environ la moitié du prix et pouvait en fait faire la moitié des choses qu’Amazon dit qu’il peut faire sans surveillance constante, je serais peut-être enclin à lui trouver de la place dans ma vie.