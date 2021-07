Amazon devant la Cour suprême : Future ne peut ignorer l’ordonnance de l’arbitre

in

Amazon a déclaré que la règle 12, annexe I des règles SIAC prévoit que les commandes/instructions passées par un EA sont non seulement contraignantes, mais que les parties doivent s’engager à se conformer « immédiatement et sans délai » à ces commandes/instructions.

Amazon a déclaré mardi à la Cour suprême que Future Group avait délibérément choisi d’ignorer et de ne pas tenir compte de l’ordonnance de l’arbitre d’urgence (EA) de Singapour l’empêchant de poursuivre son accord avec Reliance Retail. La société a déclaré qu’après avoir ignoré l’ordonnance provisoire de l’EA, Future Group “essaye de camoufler ses arguments faibles” en utilisant le mot “nullité encore et encore”.

Ouvrant ses arguments devant un banc dirigé par le juge RF Nariman, l’avocat principal Gopal Subramanium, comparaissant pour Amazon, a fait valoir qu’il n’y a aucune disposition dans la loi sur l’arbitrage et la conciliation qui interdit le concept d’une évaluation environnementale et la loi donne une liberté totale aux parties de choisir le lieu de l’arbitrage et l’ordonnance d’EA lie toutes les parties à l’exception du tribunal arbitral.

« En effet, l’arbitre d’urgence et les membres du tribunal arbitral pleinement constitué jouissent du même statut que celui d’un arbitre. La pratique actuelle de l’arbitrage international confirme cette position », a fait valoir Subramanium, ajoutant qu’en optant pour les règles du Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC), toutes les parties ont convenu de respecter toutes les dispositions, y compris celle relative à EA.

La lutte entre Future Group et Amazon dure depuis le 25 octobre 2020, lorsque l’arbitre d’urgence de Singapour a rendu une ordonnance provisoire interdisant à Future Group de poursuivre son accord avec Reliance Retail. La SIAC a conclu la semaine dernière son audience sur le plaidoyer déposé par Amazon contre l’accord de 24 713 crores entre Future Group et Reliance Industries.

Le SC avait suspendu en avril toutes les procédures devant la Haute Cour de Delhi concernant l’exécution de la sentence provisoire de l’arbitre d’urgence de Singapour contre l’accord. L’affaire se déroulait simultanément au SC et devant différents bancs du Delhi HC, ce qui s’est maintenant arrêté.

Selon Subramanium, Amazon avait investi 1431 crore dans FCPL et cela a été enregistré dans l’accord de souscription d’actions (SSA) du 22 août 2019 conclu entre Amazon, FCPL et les Biyanis. « La compréhension fondamentale sous-jacente à l’investissement d’Amazon était que les actifs de vente au détail de FRL continueraient d’être dévolus à FRL. Deux droits distincts, en particulier, ont été accordés à Amazon – FRL ne pouvait pas transférer ses actifs de vente au détail sans le consentement de FCPL, qui ne pouvait être accordé que si Amazon donnait son consentement. En outre, il était interdit à FRL de transférer ou de vendre ses actifs de vente au détail à des « personnes restreintes », y compris le groupe Mukesh Ambani (Reliance Industries), qui est une « personne restreinte » en vertu du pacte d’actionnaires FCPL (SHA) et FRL SHA.

L’audience sur cette affaire se poursuivra jeudi.

