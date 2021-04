Amazon dévoile les plans de conception d’un deuxième gratte-ciel dans le cadre d’un grand projet de campus à Bellevue

Un rendu de la deuxième tour prévue d’Amazon, à droite, dans son projet 600 Bellevue à Bellevue, Washington (Image Amazon / NBBJ)

Amazon a révélé la conception proposée pour une deuxième tour de bureaux dans le cadre de son projet Bellevue 600, renforçant encore davantage l’aspect et la convivialité de la présence croissante du géant de la technologie à Bellevue, dans l’État de Washington, où il vise à localiser 25000 employés.

La deuxième tour mesurera 31 étages et fera partie d’un campus de 3,5 acres qui comprendra également une tour de 43 étages, qui est déjà en construction.

Le 600 Bellevue, annoncé pour la première fois en juillet 2019, s’étend de la 110th Avenue NE à la 108th Avenue NE et les deux bâtiments auront de la place pour 7000 employés d’Amazon, a déclaré la société dans un article de blog vendredi matin.

(Image Amazon / NBBJ)

Amazon a annoncé début mars avoir loué un immeuble de bureaux de 600 000 pieds carrés appelé The Artise à Bellevue. Les principaux plans de croissance de la société dans la ville à l’est de Seattle comprennent également deux millions de pieds carrés de bureaux dans de nouvelles propriétés en cours de développement par Vulcan: 555 Tower et West Main.

«Nous voulons contribuer à la création d’un centre-ville prospère où les gens vivent, travaillent et visitent – pas seulement en voiture», a déclaré Amazon dans son annonce.

(Image Amazon / NBBJ)

Voici plus de détails sur le projet Bellevue 600:

La deuxième tour comprendra un espace de vente au détail et d’exposition de 8 000 pieds carrés au rez-de-chaussée, y compris un accès public à de nouvelles installations artistiques et un café-bar. Un sentier pédestre / espace vert de 16 pieds de large traversera une place extérieure et un jardin entre les deux tours. La deuxième tour comprendra également plus de 14 000 pieds carrés d’espace de vente au détail au niveau de la rue et une nouvelle garderie. Il existe des plans pour une piste cyclable surélevée sur la 108th Avenue NE, ainsi que près de 1 000 stands de stockage de vélos sur place et 1 700 places de stationnement souterrain.

(Image Amazon / NBBJ)

Avec plus de 75000 employés maintenant dans la région qu’elle appelle chez lui, Amazon a manifesté un fort désir de s’étendre au-delà des limites de Seattle, motivé en partie par des différends avec le conseil municipal de Seattle concernant son impact sur la communauté et les efforts de la ville. d’imposer de nouvelles taxes aux grandes entreprises. En 2019, après une précédente bataille fiscale, la société a annoncé son intention de déplacer ses opérations mondiales à Bellevue.

Plus tôt cette semaine, Amazon a annoncé son intention de ramener ses employés au bureau après avoir laissé les gens travailler à domicile au cours de l’année écoulée.

«Notre plan est de revenir à une culture centrée sur le bureau comme base. Nous pensons que cela nous permet d’inventer, de collaborer et d’apprendre ensemble le plus efficacement possible », a déclaré Amazon aux employés dans un mémo.

Cette mentalité est conforme à ce que le nouveau PDG Andy Jassy a dit à propos de la difficulté à faire «l’invention» par rapport aux gens qui réfléchissent ensemble en personne.