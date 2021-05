Amazon dévoile son premier regard sur les designers et plus de détails (PHOTOS) ⋆ .

Making the Cut a officiellement fixé une date de retour alors qu’Amazon révèle la date de première de la saison 2 pour sa série de concours de mode.

L’émission débutera son dernier chapitre le vendredi 16 juillet et fera place à 10 nouveaux designers qui s’affronteront sur une saison de huit épisodes. Les hôtes et producteurs exécutifs Heidi Klum et Tim Gunn se joignent au groupe diversifié de designers visionnaires.

Chaque semaine, deux nouveaux épisodes sortiront le vendredi, menant à la finale de la saison 2 qui se terminera par un défilé épique le vendredi 6 août. Tournée à Los Angeles, la saison 2 présente des designers de cinq pays différents alors qu’ils s’affrontent dans des défis qui testent leurs compétences et leur capacité à gérer une marque de mode.

Au fur et à mesure que le concours se poursuit, les candidats qui ne «font pas la coupe» seront éliminés et les designers restants auront la chance de gagner le prix ultime de 1 million de dollars à investir dans leur entreprise. Les gagnants se voient également offrir la possibilité de vendre une collection dans le magasin d’Amazon Fashion et de faire du mentorat avec Amazon Fashion.

Les concurrents sont jugés par des géants de la mode, dont le mannequin Winnie Harlow et le directeur créatif de Moschino, Jeremy Scott, ainsi que la designer Prabal Gurung et la styliste de célébrités Shiona Turini. Pour les fans qui aiment les looks gagnants de cette saison, des pièces en édition limitée seront disponibles à l’achat après chaque épisode dans la boutique Making the Cut d’Amazon Fashion. Rencontrez les designers qui se disputeront les honneurs ci-dessous et ne manquez pas Making the Cut Saison 2 sur Amazon cet été.

Faire la coupe, Saison 2 Premeire, vendredi 16 juillet, Amazon Prime Video

