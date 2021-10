Amazon dévoile une participation de 20% dans la start-up de véhicules électriques Rivian, fabricant du futur fourgon de livraison

Amazon prévoit de déployer une flotte de fourgonnettes électriques fabriquées par Rivian. (Photo Amazon)

Alors qu’il attend sa commande de dizaines de milliers de camionnettes de livraison, Amazon a révélé vendredi qu’il détenait une participation de 20 % dans Rivian, le constructeur de véhicules électriques dans lequel il investit massivement depuis 2019.

Dans un nouveau dossier auprès de la SEC, le géant de la technologie a divulgué une participation dans la start-up, d’une valeur de 3,8 milliards de dollars, contre 2,7 milliards de dollars fin 2020.

Au 31 décembre 2020 et au 30 septembre 2021, les participations non comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et sans juste valeur facilement déterminable, y compris les actions privilégiées de Rivian Automotive, Inc. représentant une participation d’environ 20 %, avaient une valeur comptable de 2,7 milliards de dollars et de 3,8 milliards de dollars, et sont comptabilisés dans les « Autres actifs » de nos bilans consolidés avec des ajustements comptabilisés dans les « Autres produits (charges) nets » dans nos états consolidés des résultats.

Amazon a soutenu Rivian par le biais de son Climate Pledge Fund, qui vise à investir dans des entreprises qui accélèrent l’engagement d’Amazon à être à zéro carbone net dans toutes ses activités d’ici 2040. Amazon figurait parmi les principaux investisseurs dans un tour de financement de 2,5 milliards de dollars à Rivian en juillet et avait déjà soutenu Rivian en 2019 dans des tours de 700 millions de dollars et 1,3 milliard de dollars.

Fondée en 2009, Rivian a levé environ 10,5 milliards de dollars à ce jour. Il a annoncé son intention cet été de devenir public à une évaluation déclarée de 80 milliards de dollars.

Amazon a commandé 100 000 camionnettes de livraison électriques via Rivian et a déclaré en octobre dernier qu’elle espérait en avoir 10 000 sur la route dès 2022.

Le constructeur de véhicules électriques a commencé la production et la livraison de sa camionnette tout électrique R1T et lancera le véhicule utilitaire sport R1S en décembre.

Rivian est de plus en plus présent dans la région de Seattle avec plus de 120 employés et cherche activement à pourvoir plus de 40 postes d’ingénieur.