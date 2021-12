Amazon devrait tirer les leçons de sa récente panne d’AWS, mais il préférerait fabriquer des appareils abordables

Selon les experts, les services Web d’Amazon (AWS) devraient commencer à offrir des contrôles locaux ou hors ligne de ses appareils domestiques intelligents, à la suite d’une panne majeure qui a laissé les consommateurs sans attachement à plusieurs produits pendant des heures la semaine dernière. Cependant, les réactions sont mitigées quant à savoir si Amazon s’engagera dans cette fonctionnalité.

Dans la matinée du 7 décembre, AWS, ou le système cloud massif d’Amazon, a commencé à rencontrer des problèmes de connectivité avec les serveurs. En conséquence, la panne a affecté de nombreux services Web tout au long de la journée, notamment l’application de paiement populaire Venmo, des services de streaming tels que Disney Plus et Netflix, ainsi que des applications pour la maison intelligente comme iRobot et Amazon Alexa. La plupart des services Amazon tels que Prime Music et Prime Video étaient également en panne pendant la panne, et les clients n’ont même pas pu commander d’articles sur Amazon pendant certaines parties de la panne.

Les clients d’Amazon Ring Video Doorbell ont également signalé qu’ils ne pouvaient pas accéder à l’application Ring, ce qui signifie que les clients ne pouvaient pas afficher les flux de caméra ou gérer leur Ring Alarm. Il est à noter que Ring Alarm Pro permet aux caméras de stocker localement sur une carte SD. Malgré cela, les clients ne pouvaient pas accéder à ces données car ils ne pouvaient pas du tout accéder à l’application Ring. En début d’après-midi, les services ont été lentement restaurés, bien que certaines applications aient encore connu des temps de chargement plus longs que d’habitude.

Amazon a déclaré que la panne s’était produite en raison de périphériques réseau défectueux.

Android Central a contacté Amazon pour lui demander s’il prévoyait d’offrir une assistance locale ou hors ligne à ses appareils domestiques intelligents sur le réseau AWS, mais n’a pas reçu de réponse à temps pour la publication.

Le responsable de la recherche d’IDC sur les traqueurs d’appareils mondiaux, Jitesh Ubrani, affirme que la panne montre bien pourquoi le contrôle local ou hors ligne peut profiter aux consommateurs, en particulier aux appareils de sécurité.

« En ce qui concerne Alexa, le besoin de disposer de ces fonctionnalités peut ne pas être aussi élevé que celui de Ring ou de tout autre produit de sécurité. Les caméras de sécurité, les systèmes d’alarme et d’autres appareils de ce type devraient certainement avoir des modes hors ligne mis à la disposition des utilisateurs tels qu’ils sont. souvent utilisé dans un scénario où une disponibilité de 100 % est essentielle. Cela dit, les systèmes d’alarme de base de Ring fonctionnaient encore hier, même si certaines fonctionnalités telles que l’intégration d’Alexa et l’application elle-même étaient hors ligne », a-t-il déclaré.

Selon un sondage réalisé par Android Central la semaine dernière, sur les 96 personnes qui ont voté, 37,5% ont convenu qu’une assistance locale ou hors ligne est nécessaire.

Espérons que les pannes #alexa et #RingDoorbell d’aujourd’hui conduiront davantage de consommateurs à demander un contrôle local ou une assistance hors ligne sur leurs appareils domestiques intelligents. C’est l’un des rares différenciateurs offerts par les petites marques, mais il est souvent considéré comme inutile par beaucoup. – Jitesh Ubrani (@JiteshUbrani) 8 décembre 2021

Il y a une raison pour laquelle des entreprises comme Amazon ne veulent pas offrir de support hors ligne

Ubrani ajoute qu’il est probable que ces produits spécifiques n’aient pas de contrôle hors ligne, car cela signifierait qu’Amazon devrait « donner le contrôle » à l’utilisateur final, ce qui renoncerait à la sécurité en cours de route.

« Les fabricants d’appareils profitent souvent financièrement des données collectées par les appareils domestiques intelligents, et si les consommateurs ont la possibilité d’utiliser l’appareil en mode hors ligne, alors les fabricants d’appareils pourraient potentiellement perdre de l’argent ou facturer plus pour le matériel », dit-il.

Du côté de la sécurité, Ubrani ajoute que les utilisateurs pourraient manquer des mises à jour et des améliorations logicielles clés, ce qui ne conviendrait pas au fabricant de l’appareil, surtout s’il y avait une faille de sécurité qui mettait l’appareil en danger à cause de l’ancien logiciel.

« Les entreprises doivent présenter une analyse de rentabilisation pour justifier l’ajout de contrôles hors ligne » – Carmi Levy, analyste technologique

Carmi Levy, analyste technologique, affirme que les produits basés sur le cloud comme Ring ciblent souvent un prix spécifique et un client particulier.

« L’ajout de fonctionnalités hors ligne plus complexes à un produit initialement conçu pour être largement basé sur le cloud ajoute de la complexité et des coûts au point qu’il peut ne plus répondre aux besoins spécifiques du client ciblé », dit-il.

Levy note qu’une technologie performante axée sur le consommateur doit être simple, bon marché, avec des capacités locales ou hors ligne supplémentaires qui « pourraient la pousser solidement hors de ce point idéal très étroitement contrôlé ».

Et ce n’est pas que les capacités hors ligne ne seraient pas bénéfiques, dit Levy, mais il s’agit de savoir si l’entreprise qui fabrique ces produits « peut justifier l’ajout de ces produits ».

Anshel Sag, analyste senior chez Moor Insights & Strategy, est d’accord avec Levy, notant que cela coûterait aux entreprises d’offrir cette fonctionnalité.

« [It] nécessite probablement plus de calcul local, ce qui se traduit par un silicium plus cher, même si cela ne devrait pas être si difficile à faire », dit-il.

L’Echo Show 15 pourrait être la réponse, peut-être

Il convient d’ajouter que l’Echo Show 15 d’Amazon, qui a été annoncé en septembre, est alimenté par son processeur Amazon AZ2 Neural Edge de nouvelle génération pour une reconnaissance et un traitement de la parole plus rapides sur l’appareil. L’appareil dispose également d’un écran 1080p de 15,6 pouces, le plus grand parmi les meilleurs écrans intelligents.

Cela signifie que le produit pourrait offrir des capacités hors ligne et fait partie de la stratégie d’Amazon, mais cela n’a été ni annoncé ni révélé.

Sag dit que parce que l’appareil intelligent est doté du nouveau processeur AZ2 AI et est associé à la puce Amlogic, « il aura des capacités d’IA locales décentes ».

« Mais il semble que beaucoup de ces éléments soient conçus pour réduire la latence et améliorer la réactivité, et il n’est pas immédiatement évident qu’il sera capable de prendre en charge une utilisation hors ligne. Cela dit, la possibilité semble élevée, et j’espère que ce sera le cas. » il dit.

« Si l’Echo Show 15 était vraiment hors ligne, il pourrait peut-être exécuter toutes ses fonctions. » – Jitesh Ubrani, IDC

Ubrani dit que le calcul local d’Echo Show 15 prend en charge la reconnaissance faciale pour personnaliser les résultats à l’écran et traite les commandes vocales. Il dit qu’il s’agit de mesures liées à la confidentialité afin que la reconnaissance faciale et les données vocales ne soient pas envoyées vers le cloud.

« Cela dit, je doute que même si le visage ou la voix de l’utilisateur est reconnu, l’Echo Show 15 sera capable d’effectuer les fonctions qui lui sont demandées si l’appareil devait être vraiment hors ligne », dit-il.

Avi Greengart, président et analyste principal chez Techsponential, déclare qu’Amazon s’est appuyé sur MediaTek et sa capacité à laisser Amazon personnaliser les fonctionnalités de calcul et d’IA pour créer des produits qui effectuent plus de traitement sur l’appareil plutôt que dans le cloud.

« Cela donne à Amazon deux avantages : un temps de réponse plus rapide aux demandes Alexa et de meilleures protections de la vie privée pour les consommateurs. Mais cela nécessite toujours une connexion au cloud pour fonctionner », dit-il.

Google et Apple ont plus d’avantages qu’Amazon

Actuellement, Google propose des fonctionnalités hors ligne avec sa gamme d’appareils domestiques intelligents. Apple a des fonctions similaires mais nécessite un hub local, un iPad ou votre iPhone.

Malgré cela, Greengart affirme que les produits de Google sont tout aussi dépendants du cloud qu’Amazon.

Ubrani dit que parce que le système HomeKit d’Apple nécessite un hub présent sur le réseau local, de nombreux appareils HomeKit peuvent toujours communiquer entre eux, « bien que le système ne soit toujours pas parfait et que de nombreux services/fonctionnalités dépendent du cloud ».

Sag dit que Google et Apple comprennent tous deux qu' »il doit toujours y avoir un certain niveau de base de fonctionnalités indépendant de la connectivité ».

Mais même si Google et Apple ont découvert la connectivité hors ligne, Amazon domine toujours la part de marché des assistants intelligents.

Selon une enquête IDC menée en 2021, les utilisateurs d’Alexa sont les plus fidèles, avec à peine 22% utilisant Google Assistant, tandis que seulement 27% d’entre eux utilisent également Siri d’Apple. Pendant ce temps, l’enquête a indiqué que près de la moitié des utilisateurs de Siri s’appuient sur Alexa, tandis que près de 40 % des utilisateurs de Google Assistant font de même.

Les pannes de masse n’inciteront pas les gens à changer d’appareil

Sag dit que si des pannes comme celle qui s’est produite avec AWS se produisent de manière cohérente et continue, les gens changeront probablement de produits.

« Surtout si cette panne affectait leurs opérations quotidiennes », dit-il.

Ubrani espère que les gens décideront de passer à des produits offrant plus de fonctionnalités hors ligne, mais n’est pas « confiant que cela se produira ».

« Ces types de pannes sont rares, et les utilisateurs oublient souvent, sont apaisés trop facilement, ou s’appuient simplement trop sur la technologie pour passer à autre chose. Nous l’avons vu se produire plusieurs fois, et la plupart des entreprises subissent peu de répercussions », a-t-il déclaré. dit.

Levy est d’accord, notant que cette panne sera oubliée depuis longtemps et que les gens reprendront leur vie normale.

« Je doute qu’une seule panne de quelques heures ait un effet important sur le comportement des consommateurs à long terme. Alors que certains clients se plaignent probablement encore des inconvénients de cette panne particulière, la réalité réconfortante pour Amazon à la suite de cette événement qui fait la une des journaux, c’est que la plupart des gens ont la mémoire terriblement courte », dit-il.

