Amazon diffusera des jeux WNBA sur Prime Video dans le dernier accord du géant de la technologie avec une ligue de sport professionnelle

La star de Seattle Storm, Sue Bird. (Fichier photo via Neil Enns / Seattle Storm)

Ajoutez la WNBA à la liste des ligues sportives professionnelles qu’Amazon souhaite aider à présenter via sa plateforme de streaming Prime Video.

Amazon et la WNBA ont conclu un accord pluriannuel accordant à Prime Video des droits de diffusion mondiaux exclusifs sur 16 jeux WNBA par saison. L’accord comprendra un match diffusé chaque semaine pendant la saison régulière, ainsi que le match inaugural de la Coupe du commissaire le 12 août.

C’est la première fois que Prime Video détient des droits de diffusion mondiaux exclusifs sur une ligue sportive professionnelle féminine et lorsque la couverture commence le 29 mai pour le match entre Atlanta Dream et New York Liberty, ce sera la première fois qu’Amazon détient des droits de diffusion internationaux exclusifs sur un match de basket professionnel.

Amazon a déjà un accord avec la NFL pour diffuser “Thursday Night Football” et avec le Seattle Sounders FC pour diffuser les matchs MLS de cette équipe. Prime Video abrite également le football de Premier League. Maintenant, Amazon ajoutera la ligue qui comprend le quadruple champion Seattle Storm – avec des matchs de cette équipe locale en streaming les 4 juin, 20 août et 2 septembre.

“La WNBA est l’une des premières ligues sportives professionnelles au monde et sert d’inspiration à des millions de jeunes athlètes en herbe partout dans le monde”, a déclaré Marie Donoghue, vice-présidente de Global Sports Video chez Amazon, dans un communiqué. «Je suis ravi que nous apportions ces athlètes et ces jeux exceptionnels à Prime Video.»

La WNBA sur Prime Video sera disponible sur les appareils compatibles dans le cadre d’un abonnement Prime.

Voici le calendrier des jeux WNBA 2021 sur Prime Video:

Samedi 29 mai – Atlanta @ New York, 14 h HE Vendredi 4 juin – Dallas @ Seattle, 22 h HE Samedi 12 juin – Chicago @ Indiana, 13 h HE Mercredi 16 juin – Phoenix @ Los Angeles, 10 h 30 pm HE Mardi 22 juin – Chicago @ New York, 19 h HE Mercredi 30 juin – Las Vegas @ Los Angeles, 22 h 30 HE Jeudi 1er juillet – Connecticut @ Indiana, 19 h HE Mercredi 7 juillet – Phoenix @ Las Vegas, 22 h HE Samedi 10 juillet – Washington @ Chicago, 20 h HE Mardi 17 août – Minnesota @ Connecticut, 19 h HE Vendredi 20 août – Seattle @ New York, 19 h HE Jeudi 26 août – Dallas @ Washington, 19 h HE Mardi 31 août – New York @ Minnesota, 20 h HE Jeudi 2 septembre – New York @ Seattle, 22 h HE Mardi 7 septembre – Connecticut @ Dallas, 20 h HE jeudi, 16 septembre – Los Angeles @ Atlanta, 19 h HE