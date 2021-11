Amazon distribue un beau lot de jeux avec Prime en décembre

Amazon Prime Gaming les titres ont été annoncés pour décembre et il y a pas mal de jeux à revendiquer pour PC.

Il y a aussi quelque chose pour tout le monde sur la liste : conduite, tir, action, aventure, etc.

Il y a Frostpunk, Football Manager 2021, Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered, et plus encore.

Voici la liste complète de ce que les membres Prime obtiennent en décembre :

Football Manager 2021 Frostpunk Journey to the Savage Planet Morkredd Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered Spellcaster University Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse Pack complet Tales of Monkey Island Youtubers Life

Il y aura également un nouveau lot de butin à venir pour des jeux tels que Apex Legends, Battlefield 2042, Fall Guys, Genshin Impact, New World et Roblox.

Vous avez encore le temps de récupérer les jeux de novembre, notamment Control Ultimate Edition, Dragon Age Inquisition, Rise of the Tomb Raider, Puzzle Agent 2, etc.

Et vous pouvez toujours récupérer le butin de novembre pour Genshin Impact, Rainbow Six Siege, Warframe, Paladins et bien plus encore.

Alors connectez-vous à votre compte et téléchargez ces jeux avant décembre. Et puis, reconnectez-vous pour récupérer les offres de décembre.