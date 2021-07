Amazon dit que le président de la FTC ne peut pas être impartial et demande la récusation des affaires antitrust en cours

in

Amazon a demandé à la Federal Trade Commission de récuser sa nouvelle présidente, Lina Khan, des affaires antitrust en cours du géant du commerce électronique, indique un document de 25 pages déposé par Amazon.

La société cite les critiques passées de Khan sur le pouvoir d’Amazon et fait valoir que ses commentaires publics selon lesquels la société est “coupable de violations des règles antitrust et devrait être démantelée” suggèrent qu’elle n’est impartiale dans aucune enquête sur la société.

La FTC examine actuellement le projet d’acquisition par Amazon du studio de cinéma MGM ; l’acquisition permettrait aux utilisateurs de diffuser du nouveau contenu sur les meilleurs téléphones Android. La FTC enquête également sur le traitement par Amazon des vendeurs tiers.

La société a déclaré à Android Central dans une déclaration par e-mail que les opinions de Khan ont été exprimées et sont clairement basées sur son travail précédent.

“Amazon devrait être contrôlé avec toutes les grandes organisations. Cependant, même les grandes entreprises ont le droit à une enquête impartiale”, a déclaré Amazon. “L’ensemble des travaux et les déclarations publiques de la présidente Khan démontrent qu’elle a préjugé de l’issue des questions que la FTC pourrait examiner pendant son mandat et, en vertu de la loi établie, l’empêche de participer à de telles questions.”

Le président américain Joe Biden a nommé Khan, un éminent critique de Big Tech, à la présidence de la FTC, et le 15 juin, le Sénat a voté sans distinction de parti pour la confirmer.

Khan, 32 ans, a déclaré qu’elle avait hâte de travailler avec ses collègues pour “protéger le public des abus des entreprises”. Son rôle signifie que des entreprises comme Amazon, Facebook, Apple et Google seront soumises à un examen minutieux.

Avant son nouveau rôle, Khan est devenu une voix de premier plan lorsqu’elle était étudiante en droit à l’Université de Yale, où elle a rédigé un article de recherche sur les lois antitrust modernes et sur la manière dont elles n’ont pas réussi à vérifier le pouvoir d’Amazon. Le document a attiré l’attention des décideurs politiques, des avocats et de la presse. Khan a également attiré l’attention de la sénatrice Amy Klobuchar – la présidente du sous-comité sénatorial qui supervise les questions antitrust – la sénatrice progressiste Elizabeth Warren et le sénateur républicain Josh Hawley.

Dans le même temps, les critiques des lobbyistes des Big Tech et des groupes pro-tech indiquent que sa position et ses recherches antérieures pourraient l’amener à se prononcer sur des cas de parti pris.

Carl Szabo, vice-président et avocat général de NetChoice, un groupe industriel dont les fondateurs incluent Google, Facebook et Amazon, a déclaré dans une interview que le but du président de la FTC est d’appliquer la loi comme un juge, qui examine les faits.

“Quand il s’agit de Mme Khan, elle semble moins intéressée par l’application de la loi telle qu’elle est écrite que par la rédaction de la loi et c’est très dangereux car nous voulons des décisions justes basées sur la loi et non sur ce qu’un juge pense de cet accusé”, a-t-il déclaré mentionné.

Szabo, qui travaillait pour l’ancien commissaire de la FTC, Orson Swindle, soupçonne Khan d’être “capable de fonctionner de manière indépendante”. Cependant, ses antécédents “jettent un nuage de doute sur tout ce que fait la FTC. Cela sape la crédibilité de l’agence”.

