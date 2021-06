Amazon dit que Prime Day était «la plus grande période de deux jours de tous les temps» pour ses vendeurs tiers

(Photo Amazon)

Amazon a déclaré mercredi que l’événement de vente Prime Day de cette semaine, qui s’est terminé mardi, était la plus grande période de deux jours jamais réalisée pour les vendeurs tiers du géant du commerce électronique.

Au milieu d’un examen antitrust intense sur la façon dont il gère son marché, les relations publiques post-Prime d’Amazon ont poussé le récit en cours de l’entreprise sur la qualité d’Amazon pour les petites et moyennes entreprises sur sa plate-forme.

Amazon a déclaré que les membres Prime dans 20 pays ont acheté plus de 250 millions d’articles et “économisé plus que n’importe quel Prime Day auparavant”, mais la société n’a pas mis un chiffre en dollars sur les ventes, comme elle l’a fait pour l’événement de l’automne dernier lorsqu’elle a déclaré des marchands extérieurs vendu plus de 3,5 milliards de dollars de marchandises.

Selon l’indice d’économie numérique d’Adobe, les dépenses en ligne totales des détaillants aux États-Unis lundi et mardi ont dépassé 11 milliards de dollars, soit une croissance de 6,1% par rapport au total Prime Day d’octobre dernier. Cela éclipse le chiffre d’affaires en ligne record pour le Cyber ​​Monday de l’année dernière de 10,9 milliards de dollars.

La fin de l’extravagance annuelle des achats intervient alors qu’Amazon réagit au projet de loi antitrust présenté par les membres de la Chambre des représentants des États-Unis. Brian Huseman, vice-président des politiques publiques de l’entreprise, a déclaré dans un communiqué que cinq projets de loi « auraient des effets négatifs importants sur les centaines de milliers de petites et moyennes entreprises américaines qui vendent dans notre magasin, et des dizaines de millions de consommateurs qui achètent des produits sur Amazon.

Dans le cadre de la promotion précédant l’événement, le PDG d’Amazon Worldwide Consumer, Dave Clark, a également fait de la communauté des vendeurs tiers le cœur de Prime Day.

L’accent mis sur les petites entreprises n’est pas nouveau, mais se démarque cette année alors qu’Amazon fait également face à une action en justice du procureur général de Washington, DC, qui allègue qu’Amazon manipule illégalement le marché du commerce électronique à son avantage en pénalisant les vendeurs tiers. qui proposent des produits à des prix inférieurs sur d’autres plateformes.

Le Prime Day a débuté en 2015 et est devenu l’un des événements annuels les plus importants pour l’entreprise, créant effectivement une deuxième haute saison, six mois après la ruée vers les achats des Fêtes. La société a promis que plus de 2 millions d’offres seraient disponibles dans le monde pour ses 200 millions de membres payants.

Amazon a partagé quelques statistiques de l’événement de cette semaine :

Produits les plus vendus dans le monde pour le robot aspirateur iRobot Roomba 692 et la cafetière Keurig K-Slim inclus. Les membres Prime ont acheté plus d’un million d’ordinateurs portables et 1 million d’écouteurs. Les appareils non Amazon les plus vendus aux États-Unis comprenaient un hydropulseur électrique Waterpik, un test ADN 23andMe Health et un autocuiseur 9 en 1 Instant Pot Duo Plus 6 Quart. L’appareil Amazon le plus populaire était le Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote.