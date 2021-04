Amazon doit permettre à ses travailleurs d’adhérer à des syndicats

26/04/2021 à 10h25 CEST

SPORT.es

Travailleurs d’Amazon au Royaume-Uni et en Irlande ils devraient pouvoir s’exprimer et former des syndicats “sans crainte”, déclare Unite syndicat. Il a déclaré que le géant du shopping, qui a fait face à des allégations de mauvaises conditions de travail, a souvent tenté de sévir contre l’organisation syndicale dans ses entrepôts.

Aucun entrepôt Amazon au Royaume-Uni n’est syndiqué, mais les avocats peuvent en créer un. Amazon a déclaré qu’il respectait le droit de ses employés à «adhérer, former ou ne pas adhérer à un syndicat» de leur choix. L’appel de Unite intervient après le vote des travailleurs de l’Alabama en Amérique contre la création du premier entrepôt syndiqué d’Amazon dans ce pays.

Amazon, qui aurait dû négocier sur les règles du travail et les salaires, s’il avait perdu, a déclaré que le syndicat ne représentait pas les points de vue de la plupart des employés. Cependant, le syndicat RWDSU, qui a organisé l’effort de l’Alabama, a accusé Amazon de s’ingérer illégalement dans le vote et mentir sur les implications de l’organisation lors de réunions obligatoires du personnel.