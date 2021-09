Amazon donne 7,5 millions de dollars pour achever la piste cyclable et pédestre à Bellevue, où il se développe rapidement

Avec le tréteau comme couronnement, Eastrail offrira à terme 42 miles de piste ininterrompue de Renton au comté de Snohomish avec un éperon à Redmond. (Image du comté de King)

Amazon a contribué 7,5 millions de dollars pour terminer les segments des sentiers Wilburton et Wilburton Trestle à Bellevue, Washington, la ville située juste à l’est de Seattle, où elle prévoit d’employer à terme 25 000 personnes.

Le projet reliera la traversée de la 85e rue et le réseau de pistes cyclables existant du côté est, et restaurera et transformera le chevalet de chemin de fer en bois Wilburton de 102 pieds de haut et 975 pieds de long construit en 1904.

“La contribution d’Amazon nous place au-dessus, en fournissant les fonds restants dont nous avons besoin pour restaurer et transformer l’emblématique Wilburton Trestle en un sentier surélevé connecté au transport en commun à grande capacité”, a déclaré Dow Constantine, directeur du comté de King.

« Le partenariat réussi pour ajouter le chevalet centenaire à notre réseau de sentiers régional en pleine croissance montre que nous sommes plus efficaces lorsque nous mobilisons les efforts des secteurs public et privé pour atteindre des objectifs communs.

Le Wilburton Trestle centenaire transformé, long de 1 000 pieds, offrira une vue sur Bellevue, des connexions à d’autres sentiers régionaux et un transport en commun à grande capacité. (Image du comté de King)

Une fois terminé, le projet connu sous le nom d’Eastrail s’étendra sur 42 milles et reliera une série de pistes cyclables existantes et, éventuellement, les quatre stations de métro léger en cours d’achèvement le long du côté est. Il fait partie du programme fédéral rail-to-trails qui a mené à l’achèvement du sentier Burke-Gilman, par exemple.

Les segments Wilburton et Wilburton Trestle seront achevés en 2024, selon les estimations du comté de King. Un problème potentiel est la conversion du treillis ferroviaire existant, vieux de 117 ans, qui est considéré comme un projet d’ingénierie à la fois délicat et coûteux.

Dans un communiqué, les responsables du comté de King ont déclaré qu’une fois terminé, le tréteau “offrira une vue sur les toits de Bellevue”.

Et cette ligne d’horizon est en pleine rénovation grâce à Amazon, qui a effectivement fait de Bellevue son QG2.

Avec plus de 75 000 employés maintenant dans la région où il habite, Amazon a manifesté un fort désir de s’étendre au-delà des limites de Seattle, motivé en partie par des différends avec le conseil municipal de Seattle concernant son impact sur la communauté et les efforts de la ville. d’imposer de nouvelles taxes aux grandes entreprises. En 2019, après une bataille fiscale préalable, la société a annoncé son intention de déplacer ses opérations mondiales à Bellevue.

L’année dernière, Amazon a acheté deux millions de pieds carrés d’espace de bureau au centre-ville de Bellevue avec des baux pour de nouvelles propriétés développées par Vulcan : 555 Tower et West Main.

Amazon construit également deux tours au 600 Bellevue et a annoncé début mars avoir loué un immeuble de bureaux de 600 000 pieds carrés appelé The Artise,

Au cours des prochaines années, l’entreprise devrait ajouter un total de 25 000 employés dans la ville – le même nombre qu’elle prévoit d’embaucher en Virginie du Nord, ce que l’entreprise appelait à l’origine son QG2.

Cette expansion s’ajouterait aux milliers d’employés qu’elle a déjà à Bellevue – la ville où Jeff Bezos a initialement lancé Amazon dans un garage résidentiel il y a 26 ans.

« Amazon est ravi d’aider à compléter ces deux segments clés sur l’Eastrail et de concrétiser cette opportunité unique dans une vie », a déclaré Patrick Miller, directeur de l’immobilier mondial et des installations d’Amazon pour la région de Puget Sound.

“C’est un honneur de faire partie de ce partenariat public-privé et nous apprécions notre collaboration avec le comté de King et toutes les agences publiques impliquées.”