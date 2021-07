Amazon donne aux développeurs l’accès aux écrans d’accueil des appareils Alexa, dans le but de revitaliser le marché des compétences

Les utilisateurs d’Alexa pourront accéder au contenu de compétences tierces sur l’écran d’accueil d’Echo Show plus tard cette année, dans le cadre d’une nouvelle fonctionnalité de développement annoncée par Amazon aujourd’hui. (Photo Amazon)

Amazon offrira aux développeurs de logiciels indépendants une partie de l’immobilier le plus important sur les appareils Alexa, donnant aux utilisateurs la possibilité de voir et d’interagir avec le contenu des compétences Alexa tierces sur leurs écrans d’accueil pour la première fois.

Les développeurs pourront créer des widgets pour leurs compétences Alexa, et les utilisateurs qui ont activé ces compétences pourront ajouter les widgets à leurs écrans d’accueil sur Echo Show et d’autres appareils Alexa avec des affichages commençant plus tard cette année.

De plus, Amazon permettra aux développeurs de promouvoir leurs compétences dans la rotation régulière du contenu sur l’écran d’accueil d’Echo Show, à l’aide d’un outil appelé Featured Skill Cards.

La nouvelle, annoncée mercredi matin, fait partie d’un effort plus large d’Amazon pour stimuler l’intérêt des développeurs pour les compétences Alexa, qui sont l’équivalent des applications pour les appareils Amazon Echo et d’autres matériels compatibles Alexa.

Amazon a annoncé plus de 50 nouvelles fonctionnalités et outils de développement dans le cadre de sa conférence virtuelle Alexa Live. La société l’a décrite comme la plus grande mise à jour de développeur de l’histoire d’Alexa.

Les annonces comprenaient de nouvelles façons pour les développeurs d’atteindre les utilisateurs d’Alexa, de promouvoir et de monétiser leurs compétences et de connecter leurs compétences aux applications pour smartphones.

La nouvelle fait suite à des informations faisant état d’un ralentissement de la croissance des nouvelles compétences Alexa l’année dernière. Amazon dit qu’il y a maintenant plus de 130 000 compétences Alexa. L’entreprise a atteint les 100 000 compétences en septembre 2019, il y a près de deux ans.

À mesure que la technologie de la maison intelligente a évolué et s’est étendue, il est devenu plus difficile pour les utilisateurs de trouver et de se connecter avec des compétences et des fonctionnalités, a déclaré Adam Wright, analyste principal pour les appareils intelligents pour la maison et le bureau au sein du cabinet de recherche IDC. C’est un élément clé du contexte pour de nombreuses annonces qu’Amazon a faites aujourd’hui.

“La recherche et la découvrabilité du contenu est à un point qui devient pénible”, a déclaré Wright. “Amazon le reconnaît et essaie de surmonter cela en donnant aux développeurs de meilleurs outils.”

Amazon note que le nombre de clients qui utilisent des compétences Alexa tierces augmente de 40 % d’une année sur l’autre, dans des domaines tels que la musique et les jeux. En outre, la société affirme que la plate-forme Alexa contribue à générer des milliards de dollars de revenus pour les développeurs et les fabricants d’appareils.

« Nous sommes fiers des progrès réalisés, mais le grand nombre de fonctionnalités que nous lançons montre également qu’il y a beaucoup de croissance intéressante à venir », a déclaré Aaron Rubenson, vice-président d’Alexa Voice Service & Alexa Skills, dans une interview à avance de la conférence Alexa Live cette semaine.

Les développeurs qui participent à l’aperçu des cartes de compétences en vedette n’auront pas à payer pour la promotion de leurs compétences sur les écrans d’accueil des clients, a déclaré Rubenson.

Amazon Alexa est en concurrence avec Apple Siri, Google Assistant et d’autres assistants vocaux sur les appareils domestiques intelligents, les écrans de salon et les smartphones.

Alors qu’Amazon propose une application Alexa pour smartphones, il ne bénéficie pas de son propre système d’exploitation pour smartphone, contrairement à Apple et Google. Cependant, le géant de la technologie de Seattle continue de capitaliser sur son avantage de précurseur pour maintenir son avance dans les appareils intelligents pour la maison. Alexa a fait ses débuts sur le premier haut-parleur Echo d’Amazon en 2014.