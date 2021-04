Amazon Echo Buds (2e génération) annoncé

Les Amazon Echo Buds (2e génération) sont dotés de la technologie de suppression active du bruit (ANC) d’Amazon, d’une version plus petite et d’une charge rapide efficace.Le casque est disponible en précommande aujourd’hui pour 99,99 $ avec le boîtier USB-C standard. à un boîtier de chargement sans fil moyennant des frais supplémentaires.

Amazon a annoncé les Echo Buds (2e génération) avec la suppression active du bruit (ANC) d’Amazon. Cette technologie est une mise à niveau des Echo Buds de première génération, qui reposent uniquement sur la technologie de réduction active du bruit de Bose. La technologie de Bose est efficace, mais un CPN compétent est voué à la surpasser. Amazon continue sa conception scellée avec les nouveaux Echo Buds, en veillant à différencier ses écouteurs des Apple AirPods.

Les Amazon Echo Buds (2e génération) sont 20% plus petits que la première itération, donc plus d’utilisateurs devraient pouvoir trouver un ajustement confortable qu’auparavant. Même avec la diminution de la taille, les Echo Buds à réduction de bruit offrent une autonomie de cinq heures avec 10 heures de réserve d’énergie du boîtier. L’étui peut charger rapidement les écouteurs: 15 minutes dans l’étui donnent 120 minutes de lecture. Les auditeurs peuvent facilement accéder à Alexa avec juste leur voix, à condition qu’ils téléchargent l’application Alexa.

Amazon Echo Buds (2e génération): qu’y a-t-il en magasin?

Les athlètes peuvent également apprécier les Echo Buds car les écouteurs sont classés IPX4 et peuvent résister aux éclaboussures, à la sueur et à la pluie. Amazon a intégré des évents de décharge de pression dans chaque oreillette pour minimiser toute sensation de succion inconfortable.

Comme auparavant, chaque oreillette contient un haut-parleur dynamique avec une réponse en fréquence conviviale (graves et aigus amplifiés). Il s’agit d’un profil sonore similaire à celui des Echo Buds d’origine, même si, espérons-le, Amazon a un peu tempéré la réponse des basses.

Commencer ici: Guide d’achat d’un casque: un guide du débutant sur tout ce qui concerne les écouteurs

Cette fois-ci, Amazon a créé sa propre technologie active de suppression du bruit, qui, selon elle, annulera deux fois plus de bruit de fond que les Echo Buds de première génération. Il utilise des microphones orientés vers l’intérieur et vers l’extérieur pour lutter contre les sons distrayants en temps réel.

Ces nouveaux Echo Buds semblent être un casque prometteur pour tous ceux qui se plongent dans le monde des produits pour la maison intelligente Alexa. Plus tard cette année, Amazon publiera son filtre VIP sur les Echo Buds. Cela vous permet de sélectionner les notifications téléphoniques que vous souhaitez entendre tout en filtrant les pings et les pings indésirables.

Les Amazon Echo Buds (2e génération) sont disponibles en noir ou en blanc glacier et sont disponibles en précommande aujourd’hui avec un prix promotionnel de 99,99 $ pour le pack de boîtier USB-C standard (ce montant augmentera plus tard à 119,99 $). Le kit de boîtier de chargement sans fil coûte 139,99 $. La société commencera à expédier les Echo Buds en mai, du moins aux États-Unis. Les clients éligibles recevront gratuitement six mois d’Amazon Music Unlimited et Audible Plus.