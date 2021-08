Amazon Echo Dot 4 en oferta y con regalazo

in

Un pack de auténtico chollo el que encontramos en estos momentsos en Amazon teniendo en cuenta que el precio del Amazon Echo Dot 4 tiene un precio de 59,99 euros et qu’un pack de dos bombillas Philips Hue tiene un precio de 29,95 euros.

Amazon Echo Dot 4 y bombillas Philips casi de regalo

Como podemos ver en la propia oferta, el precio del pack completo, altavoz y dos bombillas, tiene un precio recomendado de 89,94 euros, sin embargo, ahora es posible conseguirlo por solo 66,98 euros. Esto es gracias al descuento aplicado por el gigante de las compras online del 25%, lo que supone un ahorro de unos 23 euros, casi lo que cuesta el pack de dos bombillas Philips Hue.

Al ser un pack vendido y enviado por el propio Amazon, los clientses Amazon Prime pueden beneficiarse de los gastos de envío gratis. Ahora bien, según se muestra en la descripción de la oferta, aunque ya es posible realizar el pedido, el pack no estará available hasta el próximo día 12 of septiembre, por lo que lo recibiríamos unos días después.

Pídele a Alexa que encienda tus luces

El Amazon Echo Dot 4 es uno de los altavoces con Alexa más atractivos y que menos espacio ocupa, por lo que es posible colocarlo fácilmente en cualquier rincón de la casa. Además de ofrecer una gran calidad de sonido, permite pedirle todo lo que queramos a Alexa avec un simple comando de voz desde cualquier rincón de la casa.

Oui que este altavoz está equipado con un micro de largo alcance que es capaz de escuchar nuestra voz desde la distancia. El simple hecho decir «Alexa» hará que el asistente se active ya continuación solo tendremos que pedirlo lo que necesitemos, información de cualquier tipo, predicción del tiempo, estado del tráfico, noticias del día, añadir recordatorio a nuestro calendario o incluso controlar otros dispositivos compatibles avec Alexa.

En este último caso, es donde entra en juego las bombillas que incluye el pack, ya que estas Philips Hue pueden ser controladas desde Alexa. Cuentan con conectividad Bluetooth, por lo que no se requiere ningún tipo de controlador intermedio, por lo que su conectividad no puede ser más sencilla. Con el Amazon Echo Dot 4 y las bombillas Philips Hue vamos a Poder pedirle a Alexa que apague o encienda la luz con un simple comando de voz, entre otras cosas.