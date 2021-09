Amazon Echo Dot 4 pour 51€ y con regalo

El hecho de que cada día contemos en casa con más dispositivos conectados, hace que nuestros hogares sean cada vez más inteligentes. Oui que hoy en día, algo que nos podía parecer futurista hace no mucho, se ha vuelto de lo más cotidiano, como por ejemplo poder encender las luces de casa nada más entrar por la puerta con un simple comando por voz. Actualmente, esto es algo que podemos hascer with el simple hecho de contar with one altavoz inteligente with Alexa integrada y un conjunto de bombillas compatibles avec el famoso asistente. Si todavía no lo a probado, ahora tienes la posibilidad de conseguir este pack que incluye el Génération Amazon Echo Dot 4ª y una bombilla inteligente Compatible TP Link avec Alexa un precio de auténtico regalo.

Controla la luz de tu casa a través de Alexa

Dentro de la familia Amazon Echo, no hay duda que el Dot 4 es uno de los altavoces inteligentes más populares y demandados gracias a su precio, diseño y capacidades. Aunque seguro que ya todo el mundo conoce el altavoz de Amazon, el hecho de que haya varios modelos y versionses puede confundirnos. En este caso, se trata del Amazon Echo Point 4, un modelo con forma redonda y un tamaño bastante compacto que nos permite colocarlo en cualquier rincón de casa.

Un altavoz que cuenta con unos materiales de gran calidad, un altavoz que ofrece un sonido también de gran calidad con voces muy claras y tombes equilibrados y que nos permite Interagir avec Alexa de la manera plus de sens possible. Basta con decir “Alexa” y automáticamente se activará para escuchar nuestro comando. Es posible pedirle que nos diga la predicción del tiempo, estado del tráfico, noticias del día, añadir recordatorios a nuestro calendario y un largo etcétera.

Por supuesto, tal y como os adelantábamos, también nos permite controlar otros dispositivos compatibles avec Alexa, como es el caso de esta bombilla Tapo TP-Link. Una bombilla inteligente con casquillo tipo E27 con luz regulable y que permite su control a través de sencillos comandos de voz. Por lo tanto, una vez que tengamos ambos dispositivos sincronizados, podremos entrar por casa y decir “Alexa, enciende la luz” et automáticamente se encenderá la bombilla o conjunto de bombillas asociadas.

A través de la app Teather, es posible crear diferentes efectos de luz ajustando los colores a nuestro gusto y crear diferentes atmósferas o ambientes para cada momento del día.

Pack Amazon Echo Dot 4 avec bombe TP-Link

El precio de este pack que el Amazon Echo Dot 4 y la bombilla inteligente de TP-Link es de 79,98 euros, pero ahora podemos conseguirlo con un gran descuento en Amazon. Concretamente, el gigante de las compras online ha aplicado un 35% de descuento en este pack, lo que supone un ahorro de 28 euros en su compra.

Esto quiere decir, que de los 79,98 euros de su precio original, solo tenemos que pagar 51,98 euros. Un pack vendido y enviado por el propio Amazon que está disponible a la venta para poder aprovechar el descuento, pero que no será enviado hasta el próximo 9 de octubre. Pas d’obstante unos días de espera merecen mucho la pena.