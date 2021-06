Amazon Echo Dot vs. Echo Dot Kids Edition : lequel devriez-vous acheter ?

in

Bien équilibrée

Amazon Echo Dot (4e génération)

Centré sur les enfants

Amazon Echo Dot Kids (4e génération)

Le nouvel Amazon Echo Dot (4e génération) apporte un nouveau facteur de forme à la gamme Echo Dot avec une qualité sonore améliorée. Cependant, ce n’est pas une solution idéale pour les enfants potentiellement désordonnés, la garantie est loin d’être aussi bonne et vous devez payer un supplément pour accéder aux contrôles parentaux étendus.

Avantages

Tout nouveau design Son amélioré Nouvelles options de couleurs 10 $ moins cher

Les inconvénients

Pas idéal pour les enfants Manque d’extension de garantie Doit payer un supplément pour Amazon Kids+

C’est le choix évident si vous souhaitez mettre Alexa dans la salle de jeux ou la chambre de votre enfant. La garantie incluse et Amazon Kids+ valent presque le prix d’entrée. Cependant, si cela en vaut la peine, le coût supplémentaire dépendra de votre famille.

Avantages

Alexa Blueprint aide les enfants à créer des compétences Garantie sans souci de 2 ans Garantie Amazon Kids+ d’un an inclus Choix de conception amusants

Les inconvénients

10 $ de plus qu’Echo Dot Kids+ ne prend en charge que quatre services de musique

Amazon Echo Dot vs. Echo Dot Kids : comment se comparent-ils ?

Source : Jeramy Johnson / Android Central

À première vue, décider entre Echo Dot (4e génération) et Echo Dot Kids devrait être assez simple et direct. Si vous voulez un Echo Dot pour n’importe où dans la maison, procurez-vous celui-là; Cependant, si vous en voulez un pour vos enfants ou si vous aimez les imprimés d’animaux amusants, alors l’Echo Dot Kids est le meilleur choix. Regardons les spécifications.

Echo Dot (4e génération) Echo Dot Kids (4e génération) Connectivité Wi-Fi double bande

Wi-Fi double bande Bluetooth A2DP

Enceinte Bluetooth A2DP Enceinte frontale 1,6 pouces Enceinte frontale 1,6 pouces Couleurs Anthracite

Blanc Glacier

Tigre bleu crépuscule

Panda est livré avec un adaptateur secteur

Guide Alexa pour les enfants Confidentialité Bouton marche/arrêt du micro Bouton marche/arrêt du micro Accès à Amazon Kids et Kids+ Oui Oui Accès à Amazon Kids+ Oui, 1 mois gratuit inclus, 1 an gratuit Dimensions 3,9 x 3,9 x 3,5 pouces (100 x 100 x 89 mm ) 3,9 x 3,9 x 3,5 pouces (100 x 100 x 89 mm) Poids 12 oz. (341,3 g) 12 onces (341,3 grammes)

Quant à l’Echo Dot Kids (https://www.androidcentral.com/amazon-echo-dot-kids-edition-4th-gen-review), c’est essentiellement le même que l’Echo Dot standard avec quelques nouvelles peintures régimes. La vraie valeur réside dans les “extras” disponibles avec l’Echo Dot Kids. Si le contrôle parental et le contenu familial sont essentiels à vos projets, vous bénéficierez d’un an d’Amazon Kids+ et d’une garantie de 2 ans. Cette garantie fournit un remplacement complet du produit, indépendamment de ce qui arrive à l’Echo Dot.

C’est extrêmement tentant si vous êtes maladroit ou si des enfants courent dans la maison. Malheureusement, l’Echo Dot (4e génération) n’a qu’une garantie de 90 jours, ce qui signifie que vous pourriez finir par débourser 50 $ supplémentaires si quelque chose tourne mal. D’autres différences viennent dans les départements haut-parleur et microphone. Ce sont des haut-parleurs, après tout, ils sont donc importants.

L’Echo Dot Kids est essentiellement le même que l’Echo Dot de 4e génération avec de nouveaux choix de couleurs.

L’Echo Dot (4e génération) est équipé d’un haut-parleur de 1,6 pouce beaucoup plus puissant, combiné à quatre microphones au total. Cependant, un nouveau produit signifie des améliorations à ces diverses inclusions matérielles. L’Echo Dot Kids comprend le même haut-parleur de 1,6 pouces, afin que vos enfants apprécient leur musique beaucoup mieux qu’avant. De plus, ils pourront entendre les réponses d’Alexa plus facilement.

Il y a de fortes chances que si vous vous souciez autant du son, vous finirez par choisir un haut-parleur externe compatible avec l’un ou l’autre Echo Dot. Donc, vous n’avez pas à vous inquiéter trop, mais la prise casque 3,5 mm incluse sur ces appareils est vraiment pratique.

Amazon Echo Dot contre Echo Dot Kids : est-ce que Amazon Kids+ en vaut la peine ?

Source : Ara Waggoner / Android Central

En parlant d’Amazon Kids+, il y a quelques points à prendre en compte. L’abonnement inclus avec les enfants offre une pléthore de contrôles parentaux et un abonnement multiplateforme, qui propose de la musique, des livres audio, des émissions de télévision, des films, des jeux et bien plus encore pour vos enfants. Vous pouvez diffuser de la musique à partir de Radio Disney ou accéder au tableau de bord parental, qui fournit des fonctionnalités de contrôle parental.

De plus, si vous finissez par choisir l’Echo Dot standard (4e génération), vous pouvez ajouter Amazon Kids+. Cela vous coûtera 2,99 $ supplémentaires par mois, après votre premier mois gratuit, et vous donnera toujours le même accès que si vous aviez acheté l’Echo Dot Kids. Amazon propose également un abonnement annuel à 69 $ pour les membres Prime ou à 99 $ si vous n’êtes pas abonné Prime.

En optant pour Amazon Kids+, vous disposerez d’un contenu adapté aux enfants accessible sur un large éventail d’appareils. Ces produits incluent la famille Echo et les tablettes Fire, les tablettes Kindle, iOS et Android. C’est donc le moyen idéal pour occuper vos enfants et regarder le “bon” contenu, quelle que soit la plateforme.

Amazon Echo Dot vs. Echo Dot Kids : dans quelle direction faut-il aller ?

Source : Jeramy Johnson / Android Central

D’une part, vous disposez d’un haut-parleur basique et pratique qui est un peu moins cher et qui s’intègre assez bien au reste de votre maison. Mais, d’un autre côté, l’Echo Dot Kids présente un adorable imprimé tigre ou panda, que vous ne pourrez pas saisir et mettre sur votre fade Echo Dot.

La plus grande différence réside dans le fait que vous envisagez de payer pour un abonnement Amazon Kids+. Il est inclus avec Echo Dot Kids, mais vous devrez débourser 3 $ supplémentaires par mois ou 69 $ par an (pour les abonnés Prime), pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de contrôle parental et à du contenu adapté aux enfants.

Alors, quel est le meilleur haut-parleur Alexa à obtenir ? La décision finale doit être simple. Si vous avez des enfants et que vous voulez tout ce qu’offre Amazon Kids+, vous devriez opter pour les enfants. D’un autre côté, à moins que vous ne soyez un adulte maladroit ou que vous vouliez ce superbe schéma Rainbow, vous devriez obtenir l’Echo Dot.

Pour tout le monde

Tout nouveau Echo Dot (4e génération, version 2020)

Parfait pour à peu près n’importe qui

Si vous recherchez un haut-parleur doté d’un superbe design, de haut-parleurs et de microphones améliorés et d’un prix moins cher, alors vous voudrez l’Echo Dot standard.

Pour les enfants

Echo Dot (4e génération) Enfants

Parfait pour ceux qui recherchent le contrôle parental

L’Echo Dot Kids est le choix évident pour ceux qui veulent mettre Alexa dans une salle de jeux pour enfants ou qui veulent la grande garantie incluse et ne se soucient pas du prix.

