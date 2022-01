Amazon Echo Show 15 contre Nest Hub Max : bataille des grands écrans

Les regards

Amazon Echo Show 15

Les cerveaux

Nest Hub Max

Grâce à sa conception de cadre photo, l’Echo Show 15 d’Amazon a fière allure sur un comptoir ou fixé au mur. Les widgets personnalisables font un excellent usage de l’écran de 15,6 pouces, vous permettant de voir rapidement les informations que vous souhaitez. Alors que l’Echo Show 15 est parfait pour la consommation de contenu, la mauvaise qualité de l’appareil photo rend la fonction d’identification visuelle et les appels vidéo moins qu’agréables.

250 $ sur Amazon

Avantages

Le grand écran est excellent pour la consommation de contenu Les widgets Alexa à montage mural sont parfaits pour des informations visibles

Les inconvénients

La qualité de la caméra n’est pas très bonne L’identification visuelle est incohérente Manque d’accès à YouTube La qualité audio semble mince

Le Nest Hub Max brille comme un écran intelligent grâce à Google Assistant et à l’excellent réglage automatique de la température de couleur pour les photos. L’accès à YouTube est idéal pour se divertir tout en cuisinant, et la caméra grand angle claire rend le Nest Hub MAx idéal pour les appels vidéo. Malheureusement, vous ne pouvez pas couvrir l’appareil photo et vous ne pouvez pas personnaliser les informations sur votre écran.

190 $ chez Best Buy

Avantages

Excellente caméra grand angle La reconnaissance faciale et vocale fonctionne bien L’accès à YouTube et YouTube Music L’assistant Google est extrêmement utile Le réglage automatique de la température de couleur de l’écran est merveilleux

Les inconvénients

Manque de widgets personnalisables Pas d’obturateur de confidentialité pour l’appareil photo L’écran plus petit n’est pas aussi bon pour la consommation de contenu Plus lent à traiter les commandes

Amazon semble sortir constamment de nouveaux haut-parleurs intelligents, et son dernier est également le plus grand. À 15,6 pouces, le design inspiré du cadre photo demande à être accroché au mur ou posé sur un comptoir. De l’autre côté du spectre, le plus grand écran intelligent de Google à ce jour est sorti il ​​y a plus de deux ans et est toujours plus petit que le dernier Echo Show. Cependant, cela ne signifie pas que le Nest Hub Max est obsolète. Google Assistant le maintient en tête du peloton dans le département du renseignement, tout comme son excellent matériel. Mais entre ces fantastiques enceintes intelligentes, devriez-vous vous procurer l’Amazon Echo Show 15 ou le Nest Hub Max ? Voyons si nous pouvons vous aider avec ça.

Amazon Echo Show 15 vs Nest Hub Max : utiliser l’espace

Source : Chris Wedel / Android Central

Plus gros n’est pas toujours mieux ; ce qui compte, c’est que l’espace offert soit utilisé. Jusqu’à l’Amazon Echo Show 15 et son écran de 15,6 pouces, de nombreux utilisateurs d’écrans intelligents étaient parfaitement satisfaits des plus grandes tailles d’écran de 10 pouces, ce que propose le Nest Hub Max.

Cependant, Amazon a travaillé en permanence sur l’interface utilisateur de ses écrans intelligents pour introduire de nouvelles fonctionnalités afin de mieux utiliser les écrans de ses produits, y compris les widgets Alexa. Comme sur nos smartphones, les widgets sont des versions plus petites et plus compactes d’une application plus grande sur l’écran d’accueil, et cela fonctionne très bien ici. Parce qu’il y a tellement d’espace d’écran sur l’Echo Show 15, vous pouvez voir des informations visibles sur votre liste de courses, des notes autocollantes, la météo, le calendrier, etc. lorsque vous ne l’utilisez pas pour afficher des photos d’Amazon Photos ou de Facebook.

Source : Chris Wedel / Android Central

Bien que le Nest Hub Max offre également des types d’informations similaires, il n’est pas vraiment personnalisable. Tout s’affiche automatiquement en fonction de l’heure de la journée et de ce que votre assistant Google pense que vous voulez voir.

Sur l’Echo Show 15, vous pouvez choisir parmi une poignée de widgets à afficher sur votre appareil. Aujourd’hui, les seuls widgets disponibles sont ceux fabriqués par Amazon, mais la société a ouvert la possibilité de créer des widgets tiers pour les développeurs. L’écran intelligent fonctionne également en orientation portrait ou paysage, qu’il soit fixé au mur ou posé sur une table à l’aide d’un support vendu séparément.

Amazon Echo Show 15 Nest Hub Prix max 250 $ 190 $ Processeur SoC Amlogic Pop1 avec processeur de périphérie neuronale Amazon AZ2 Amlogic T931 Assistant intelligent Alexa Assistant Google Écran tactile 15,6″ HD 10″ Haut-parleurs HD 2″ x 1,6″ haut-parleurs large bande 2″ x 0,7″ 10W tweeters, 1″ x 2,95″ woofer 30W Caméra 5 MP + Obturateur 6,5MP avec 127º FOV Contrôles de confidentialité Couvercle physique pour la caméra, commutateur électronique pour le micro Commutateur physique pour désactiver électroniquement le micro et la caméra Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ ac (2,4 GHz/5 GHz), double antenne (MIMO) 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) Bluetooth A2DP, AVRCP 5.0 Chromecast intégré Non Oui Smart Home Integration Sidewalk Fonctionne avec Google Assistant Face Match Oui Oui Voice Match Oui Oui Commandes gestuelles Non Oui Photos Peut afficher des photos Amazon ou Facebook sur l’écran d’accueil Peut afficher Google Photos sur l’écran d’accueil Mode faible consommation Utilise moins d’énergie lorsqu’il n’est pas utilisé Atténue l’écran à l’éclairage ambiant lorsqu’il n’est pas utilisé Compatibilité du système de sécurité Fonctionne avec Guard Plus fonctionne avec Nest Aware Pouvez-vous supprimer ol d enregistrements ? Oui Oui Dimensions 15,8″ x 9,9″ x 1,4″ 9,85″ x 7,19″ x 3,99″ Poids 4,88 lb 2,91 lb

Bien sûr, avec un écran aussi grand que l’Echo Show 15, il semble évident de l’utiliser pour la consommation de contenu. Heureusement, il a accès aux services de streaming attendus comme Netflix et Disney +, mais une omission flagrante des fournisseurs est YouTube. C’est là que le Nest Hub Max commence à gagner du terrain. Vous aurez accès à YouTube, Netflix et plus encore, tout en pouvant également vous connecter à la bibliothèque Google Photos avec des albums en direct.

Un défaut de conception dont souffrent les deux écrans intelligents est les haut-parleurs arrière. Lorsque vous regardez quelque chose ou écoutez votre son préféré, le son est concentré loin de l’écran, ce qui signifie que vous augmenterez probablement le volume beaucoup plus fort que nécessaire. Cependant, grâce au woofer dédié, le Nest Hub Max a le son plus riche entre ces deux appareils.

Amazon Echo Show 15 vs Nest Hub Max : c’est une question d’optique

Source : Android Central

L’Echo Show 15 fait également bon usage de la taille de son écran avec l’image dans l’image. Cela vous permet de suivre une recette dans une grande vue avec une plus petite alimentation en médaillon de votre caméra de sécurité, par exemple.

Cependant, à part les haut-parleurs arrière ternes, la caméra est l’un des autres domaines qui en souffre. À seulement 5MP, il fait un travail correct avec les appels vidéo, mais l’image est boueuse. Si vous l’utilisez dans un éclairage moins qu’idéal, la plage dynamique a du mal et la personne à l’autre bout recevra une mauvaise alimentation. La mauvaise qualité de l’appareil photo contribue également à l’identification visuelle, la fonctionnalité qui identifie les membres du ménage pour des expériences personnalisées, étant aléatoires.

Source : Android Central

Là où le Nest Hub Max manque de widgets et de taille d’écran, il compense largement le département optique. Même si la résolution de la caméra sur l’écran intelligent de Google n’est pas beaucoup plus élevée à 6,5 MP, le capteur gère bien mieux la vidéo et la lumière. Il a également un champ de vision plus large à 127 degrés, plutôt que les 110 degrés sur l’Echo Show 15. Ces mesures se combinent pour une meilleure qualité d’appel vidéo et des expériences beaucoup plus personnalisées en fonction de ce que la caméra voit.

Le suivi du sujet est également une fonctionnalité intéressante sur le Nest Hub Max. Pendant un appel vidéo, si vous vous déplacez dans le cadre de l’image, la caméra vous suivra numériquement pour s’assurer que vous restez la mise au point. Google parvient à le faire via la magie logicielle, plutôt que de se déplacer physiquement comme le fait l’Echo Show 10 (3e génération).

Pourtant, en ce qui concerne les caméras, il s’agit davantage de ce qui ne se voit pas. Ces deux écrans intelligents peuvent désactiver le microphone et la caméra, mais le font de différentes manières. La désactivation du microphone et de la caméra sur le Nest Hub Max se fait par voie électronique, bien que via un commutateur physique. Dans le cas de l’Echo Show 15, le microphone est désactivé avec un bouton pour le déconnecter électroniquement. La désactivation de la caméra se fait en glissant sur un obturateur physique pour la masquer.

Amazon Echo Show 15 vs Nest Hub Max : obtenir de l’aide

Source : Chris Wedel / Android Central

L’Echo Show 15 et le Nest Hub Max sont tous deux des écrans intelligents, ce qui signifie qu’il est possible d’accéder à des assistants vocaux numériques. Sur l’Echo Show 15, vous obtiendrez Alexa d’Amazon, et pour le Nest Hub Max, il y a Google Assistant. Maintenant, le côté de la clôture Google Assistant vs Amazon Alexa sur laquelle vous vous trouvez pourrait être un facteur décisif majeur pour l’affichage qui vous convient le mieux, car chacun a des points forts.

À certains égards, Google Assistant peut être plus agréable car il s’intègre étroitement aux meilleurs téléphones Android. Cette intégration permet à l’assistant numérique de vous connaître, de vous aider dans vos tâches plus facilement et d’offrir la même expérience sur divers appareils, y compris le Nest Hub Max.

Amazon continue de faire évoluer les capacités et la facilité d’utilisation d’Alexa. Les deux assistants peuvent vous aider à répondre aux questions, vous indiquer la météo, contrôler vos appareils intelligents pour la maison, et plus encore. Il est possible d’avoir les deux dans la même maison si vous êtes prêt à apprendre les limites de chaque option pour avoir l’appareil qui correspond le mieux à vos besoins.

Amazon Echo Show 15 vs Nest Hub Max : que devriez-vous acheter ?

Source : Chris Wedel / Android Central

Ces deux écrans intelligents représentent les plus grands écrans disponibles chez Google et Amazon. Les deux intègrent de nombreuses fonctionnalités dans les appareils, mais ce qui vous convient le mieux se résume à plusieurs éléments : le besoin, l’utilisation et l’assistant numérique que vous préférez.

Google et Amazon ont tous deux des gagnants à offrir, mais celui qui vous convient le mieux dépend de quelques facteurs clés.

Basé uniquement sur la taille, l’Echo Show 15 gagne. Ce n’est pas seulement grand pour le plaisir d’être grand. Amazon a fait du bon travail en utilisant le grand écran avec Alexa Widgets. La personnalisation des informations que vous voyez à l’écran est unique et ajoute une tonne d’utilité. Si vous êtes une personne occupée à gérer des horaires et des tâches, il est merveilleux de pouvoir voir rapidement les informations en un coup d’œil. Le Nest Hub Max le fait en quelque sorte, mais il n’est pas personnalisable et offre ainsi moins d’utilité.

Si vous voulez un écran intelligent que vous utiliserez souvent pour regarder des vidéos, l’Echo Show 15 est également idéal en raison de sa taille. Cependant, si vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube, vous serez mieux servi avec le Nest Hub Max. Les deux permettent d’accéder aux meilleurs services de streaming, mais seule l’offre de Google a YouTube. Le Nest Hub Max offre également la meilleure option d’appel vidéo grâce à sa caméra et ses fonctionnalités bien meilleures.

Enfin, bien que cela ne doive pas être un facteur décisif, cela peut l’être pour certains. Si vous êtes profondément enraciné dans le monde de Google Assistant, vous aurez peut-être du mal à vous adapter à l’utilisation d’Alexa sur l’Echo Show 15. Comme je l’ai déjà dit, les deux sont des assistants numériques très compétents mais auxquels vous êtes habitué et votre volonté de faire volte-face. entre les deux pourrait finalement être ce qui décide pour vous. Quel que soit l’écran intelligent que vous choisissez, vous obtiendrez un appareil impressionnant.

Le grand écran

Amazon Echo Show 15

Prêt pour les heures de grande écoute

L’écran de 15,6 pouces est idéal pour regarder vos émissions préférées, tant qu’elles ne sont pas sur YouTube, et pour faire avancer les choses, grâce aux widgets Alexa. Grâce à l’option de montage mural ou posé sur une table, l’Echo Show 15 est prêt à briller n’importe où.

Appels et plus

Nest Hub Max

Rester en contact

Là où le Nest Hub Max manque de taille, il compense en cerveaux et en appels vidéo. Google Assistant propose un assistant numérique plus personnel avec la même expérience sur tous vos appareils. Lorsqu’il s’agit d’appels vidéo, vous serez toujours au point et dans le cadre, grâce à l’excellent appareil photo du Nest Hub Max.

