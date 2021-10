Amazon Echo Show 15 vs. Echo Show 10 (3e génération) : que devriez-vous acheter ?

Au prêt

Amazon Echo Show 10 (3e génération)

Amazon Echo Show 15

Le nouvel Echo Show 10 est le haut-parleur intelligent ultime pour les multitâches. Grâce à une caméra améliorée et un écran qui peut pivoter pour vous suivre, que ce soit lors d’un appel vidéo ou à la suite d’une recette. Avec trois haut-parleurs, il a également une excellente qualité sonore. À 10 pouces, l’écran est suffisamment grand lorsqu’il est proche, mais certains contenus peuvent être difficiles à lire à distance.

Avantages

Excellente qualité sonore L’écran rotatif peut être bénéfique Excellente caméra Centrale d’appels vidéo

Les inconvénients

Prend beaucoup de place sur le comptoir Certains widgets peuvent être difficiles à voir sur cette taille d’écran Une caméra qui peut vous suivre peut être déroutante pour certains

À 15 pouces, l’Echo Show 15 est montable au mur et l’écran intelligent le plus important d’Amazon; il apporte beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Avec beaucoup d’espace pour étendre, vos widgets et votre calendrier quotidien peuvent être facilement vus. Il y a une caméra intégrée, mais sa qualité n’est pas fantastique, et les haut-parleurs non plus. Cependant, en tant que cadre photo intelligent, il est difficile à battre.

Avantages

Le grand écran est parfait pour plusieurs widgets Peut être utilisé en mode paysage ou portrait Fixation murale Aspect excellent en mode cadre photo

Les inconvénients

Présentoirs vendus séparément Appareil photo de qualité inférieure Les haut-parleurs ne sont pas géniaux

Amazon a lancé le concours des haut-parleurs intelligents avec l’Echo original en 2014, et bien qu’il existe de nombreuses autres sociétés dans l’espace ces jours-ci, la gamme Echo fait toujours partie des meilleurs haut-parleurs intelligents du marché. C’est parce qu’Amazon continue d’améliorer et d’élargir la gamme. La gamme de produits Echo Show apporte de nombreuses fonctionnalités, et la bataille de la variété sur grand écran, l’Echo Show 10 contre Echo Show 15, est l’endroit où tout brille vraiment. Mais quel est le meilleur — découvrons-le.

Echo Show 15 vs. Echo Show 10 : De la place pour s’agrandir

Qu’il soit grand ou petit, la disponibilité d’un écran sur un haut-parleur intelligent est très utile. Avoir des repères visuels et un contrôle tactile étend encore plus les fonctionnalités d’un assistant numérique déjà utile. Une taille d’affichage plus grande signifie qu’il y a de la place pour plus d’informations, et ce qui est à l’écran peut être plus grand et moins à l’étroit.

Lorsqu’Amazon a publié la troisième génération de l’Echo Show 10 au début de 2021, il a apporté des modifications assez importantes au facteur de forme. La taille de l’écran est restée la même que dans les versions précédentes, mais presque tout le reste est différent. Par exemple, l’écran peut désormais tourner autour des trois haut-parleurs mis en place afin qu’il puisse toujours vous faire face. Cela signifie que lors d’un appel vidéo à l’aide de l’appareil photo 13MP bien amélioré, les deux personnes se verront.

Son écran rotatif signifie également que l’utilisation de l’Echo Show 10 pour les recettes est très utile. Si vous avez déjà essayé d’utiliser votre écran intelligent pendant la cuisson, vous savez que cela peut parfois être frustrant. Lorsque vous vous déplacez dans votre cuisine et que vous devez revenir à l’affichage statique, cela peut vous sortir de votre flux. Mais selon la taille de la pièce dans laquelle vous avez l’Echo Show 10, ces informations peuvent être difficiles à lire sur l’écran de 10 pouces.

En parlant de flux, les doubles tweeters et le subwoofer du nouvel Echo Show 10 sonnent très bien. La sortie est pleine et équilibrée pour tout l’audio. Donc, que vous écoutiez une liste de lecture d’Amazon Music pour passer une session de ménage ou un appel vidéo, tout sonnera merveilleux. Bien que l’Echo Show 15 ait une configuration à deux haut-parleurs, il manquera beaucoup des sons bas de gamme offerts par le subwoofer de l’Echo Show 10.

| Echo Show 10 (3e génération) | Echo Show 15 — | — | — Affichage | 10,1 pouces, 1280×800, écran tactile | 15,6 pouces, 1920 x 1080, écran tactile Dimensions | 9,9 x 9 x 6,7 pouces (251 x 230 x 172 mm) |

15,8 x 9,9 x 1,4 pouces (402 x 252 x 35 mm) Poids | 90,3 onces (2560 g) | Processeur de 78,1 oz (2215 g) | MediaTek 8183, plus un deuxième processeur avec puce Amazon AZ1 Neural Edge | SoC octa-core Amlogic Pop1 avec moteur de réseau neuronal Amazon AZ2 Caméra | 13MP | Connectivité 5 MP | 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth A2DP | 802.11 a/b/g/n/ac, haut-parleurs Bluetooth A2DP | 2 tweeters 1″ et 1 woofer 3,0″ | Deux haut-parleurs large bande de 1,6″ bouton, obturateur de l’appareil photo, supprimer les enregistrements vocaux Mouvement | Moteur sans balai avec rotation de +/- 175 degrés | ❌ Hub pour la maison intelligente | Zigbee et Amazon Sidewalk | Amazon Sidewalk Colors | Charcoal et Glacier White | Bordure blanche avec cadre noir

Là où l’Echo Show 15 manque de qualité sonore, il compense largement l’espace à l’écran. Le vaste écran Full HD de 15 pouces utilise pleinement les nouveaux widgets annoncés à l’été 2021. L’intégration du calendrier et les notes personnalisées sont extrêmement utiles sur cet Echo Show 15. Grâce à l’inclusion d’Alexa et d’un appareil photo 5MP, le contenu affiché à l’écran peut être personnalisé individuellement à n’importe qui dans la maison. Caractéristiques que j’aimerais avoir dans mon calendrier mural numérique fait maison.

Bien que l’Echo Show 10 offre les mêmes widgets et options de personnalisation que son grand frère, parfois, le petit écran peut être un peu à l’étroit en comparaison. Une autre caractéristique unique de l’Echo Show 15 est que vous pouvez le monter sur un mur. Selon la façon dont vous souhaitez utiliser l’écran, il peut être suspendu en orientation portrait ou paysage.

Il existe également un support pour l’Echo Show 15 si le montage mural n’est pas une option ou si vous préférez le montrer sur une table. Alors que l’Echo Show 10 ne va s’asseoir que sur une table ou une étagère. Quel que soit l’endroit où vous placez l’écran intelligent, il va prendre beaucoup de place. Peut-être un domaine où le plus grand Echo Show 15 se démarque le plus est un cadre photo numérique.

Ces deux appareils Echo Show peuvent faire des affichages pour vos albums photo, mais le design de l’Echo Show 15 a un léger avantage. C’est parce qu’il ressemble à un cadre photo même lorsqu’il n’est pas allumé. Ainsi, lorsque vos photos sont accrochées au mur, affichées sur l’écran HD 1080p, cela a tendance à donner un peu plus de gravité à vos photos.

Amazon Echo Show 15 vs. Echo Show 10 (3e génération) : que devriez-vous acheter ?

Ces deux écrans intelligents peuvent exécuter toute l’étendue de ce que l’écosystème Alexa d’Amazon a à offrir, du visionnage de films aux commandes de la maison intelligente. La décision dépend vraiment de ce que seront vos cas d’utilisation personnels. Si vous appréciez une excellente qualité sonore pour les appels musicaux et vidéo, l’Echo Show 10 vous conviendra probablement le mieux. En ce qui concerne les appels vidéo, l’appareil photo 13MP de meilleure qualité de l’Echo Show 10 et l’écran rotatif conduiront à une meilleure expérience globale.

Cependant, si vous recherchez un écran pouvant servir de plaque tournante pour votre maison, l’Echo Show 15 peut être le meilleur choix. C’est parce que l’écran plus grand peut rendre les calendriers, les rappels, les listes de courses et plus faciles à lire et permet d’afficher plus d’informations. Cela permet également un meilleur cadre photo et un meilleur écran pour les films, grâce à la résolution plus élevée. Cependant, la qualité inférieure de la caméra et la taille plus grande ne seront pas idéales pour tout le monde.

En fin de compte, ce sont deux excellentes options si vous recherchez un écran intelligent Amazon. La gamme de produits Echo s’agrandit et acquiert régulièrement de nouvelles fonctionnalités utiles. Il existe de nombreux excellents appareils Alexa parmi lesquels choisir, mais les Echo Show 10 et Show 15 sont les plus grands – et sans doute les plus utiles. Ce qui vous convient le mieux dépend des fonctionnalités que vous appréciez le plus.

Gardez-le sur un pivot

Amazon Echo Show 10 (3e génération)

Son en plein essor

L’Echo Show 10 pourrait bien être l’enceinte intelligente la plus performante à ce jour, grâce aux excellents haut-parleurs, à l’appareil photo 13MP de haute qualité et à un écran de 10 pouces qui peut pivoter pour qu’il soit toujours parfaitement visible.

Art intelligent

Amazon Echo Show 15

Centre d’opérations

De l’affichage de photos à la gestion de vos horaires, l’Echo Show 15 est parfait pour presque toutes les maisons. L’écran Full HD est très utile pour afficher des calendriers, des rappels et, bien sûr, des images.

