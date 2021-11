Amazon Echo Show 8 (2e génération) contre Echo Show 5 (2e génération) : quelle taille est la bonne ?

Zone Boucle d’or

Echo Show 8 (2e génération)

Copain de chevet

Echo Show 5 (2e génération)

L’Echo Show 8 (2e génération) a le même appareil photo 13MP et les mêmes contrôles de confidentialité que l’Echo Show 10 (3e génération) plus grand et plus cher, mais coûte près de la moitié moins cher. Un meilleur appareil photo, une meilleure résolution d’affichage et de meilleurs haut-parleurs en font un excellent achat par rapport au plus petit Echo Show 5 (2e génération).

130 $ sur Amazon

Avantages

Grande taille de compromis Caméra bien améliorée Couvercle physique/interrupteur d’arrêt pour les microphones

et appareil photo Spécifications similaires à l’Echo Show 10 (3e génération) plus grand et plus cher

Les inconvénients

Pas de traitement Dolby Besoin d’un support pour régler les angles de vision

L’Echo Show 5 (2e génération) est une mise à jour incrémentielle par rapport au haut-parleur de première génération, apportant un appareil photo amélioré et de nouvelles options de couleur à la table. C’est l’appareil compagnon idéal, mais il peut ne pas être autonome s’il s’agit de votre seul Echo Show.

85 $ sur Amazon

Avantages

Conception compacte pour s’adapter n’importe où Couvercle physique/interrupteur d’arrêt pour microphones

et appareil photo Appareil photo amélioré par rapport à la première génération

Les inconvénients

La luminosité automatique n’est pas bien réglée Si tout ce que vous voulez, c’est un écho avec une horloge, le

Dot with Clock est presque la moitié du prix

Amazon a présenté le premier appareil Echo Show en 2017 et a suivi avec un produit de deuxième génération en 2018 qui a modifié la conception et apporté quelques améliorations aux haut-parleurs. Ce langage de conception s’est poursuivi avec l’introduction du premier Echo Show 5 au printemps 2019, et suite au succès de ce produit, il s’est poursuivi avec l’Echo Show 8. Fin 2020, la société a présenté l’Echo Show 10 (3e génération), et en mai 2021, il a dévoilé les mises à jour de l’Echo Show 5 (2e génération) et de l’Echo Show 8 (2e génération). Maintenant qu’Amazon nous a donné une famille à trois ours de nouvelles tailles d’écran intelligent, jetons un coup d’œil à l’Echo Show 8 contre 5 et voyons quel enfant du milieu est notre choix pour être « juste ».

Echo Show 8 (2e génération) contre Echo Show 5 (2e génération) : petite confrontation

Source : AmazonPictured : Amazon Echo Show 5 (2e génération).

Ces deux appareils partagent de nombreuses caractéristiques communes. Les seuls différenciateurs significatifs sont la taille de l’écran et des haut-parleurs et la résolution de la caméra. Voici comment ils se comparent, stat pour stat.

Echo Show 8 (2e génération) Echo Show 5 (2e génération) Taille 7,9 x 5,4 x 3,9 pouces 5,8 x 3,4 x 2,9 pouces Poids 36,6 oz 14,5 oz Écran 8,0 pouces avec résolution 1280×800 5,5 pouces avec résolution 960×480 Haut-parleurs 2 x 2 pouces 1 x 1,7 pouces Traitement Dolby Non Non Caméra 13MP 2MP Commandes de la caméra Obturateur de caméra intégré et bouton d’arrêt du microphone/caméra intégré Obturateur de la caméra intégré et bouton d’arrêt du microphone/caméra Prise en charge d’Alexa Oui Oui

L’Echo Show 5 de première génération a rempli un créneau laissé vacant par l’absence de mise à jour de l’Echo Spot VRAIMENT petit écran, et Amazon a reconnu qu’il ne devrait pas trop gâcher une bonne chose pour l’appareil de deuxième génération. En un coup d’œil, vous ne seriez probablement pas en mesure de reconnaître qu’il s’agit d’un nouvel appareil, car il a les mêmes dimensions physiques, les mêmes haut-parleurs et le même écran.

L’édition 2021 dispose d’un appareil photo amélioré (2 MP contre 1 MP), dispose d’un couvercle d’appareil photo mis à jour et est même disponible en trois couleurs, y compris le graphite original, un Glacier White étincelant et mon préféré, le magnifique nouveau Deep Sea Blue . Comme son prédécesseur, l’Echo Show 5 (2e génération) est un appareil agréable qui peut être placé dans des espaces plus petits et sert d’excellent moniteur pour les caméras intelligentes ou d’affichage permettant d’obtenir des informations rapides. Malheureusement, ce n’est pas la meilleure expérience pour visionner du contenu vidéo, bien qu’il soit réparable.

Si vous voulez un appareil Echo adapté à votre chevet ou à votre bureau, vous feriez peut-être mieux de vous procurer un Echo Dot avec horloge. Certes, les haut-parleurs du Dot ne sont pas aussi bons que ceux du Show 5 (2e génération), mais l’horloge LED est moins « dans votre visage ». Il n’y a pas à s’inquiéter pour la caméra (malgré le commutateur physique). De plus, le Dot with Clock est moins cher que l’Echo Show 5.

Cependant, si vous voulez une très belle table d’appoint ou un appareil Echo de chevet avec la possibilité de surveiller la sécurité de votre maison intelligente, d’obtenir des réponses textuelles à la météo et à l’heure et de regarder quelques vidéos, l’Echo Show 5 (2e génération) est un excellent dispositif. L’Echo Show 5 (2e génération) a un prix où il s’agit presque d’un achat impulsif, et comme les Dots, il est souvent associé à d’autres produits de maison intelligente pour encore plus d’économies.

Il est important de noter que si vous envisagez d’acheter un appareil Echo Show pour votre enfant, vous voudrez peut-être vous procurer la toute nouvelle version Echo Show 5 Kids. Il offre une confidentialité supplémentaire et des contrôles parentaux et est disponible dans un motif de couleur caméléon amusant sur le thème de la jungle.

Source : AmazonPhoto : Echo Show 8 (2e génération).

Depuis la sortie de l’original Echo Show 8 il y a près de deux ans, nous l’avons appelé la Boucle d’or des appareils à écran intelligent. Non seulement il se situe physiquement entre l’Echo Show 10 (3e génération) et l’Echo Show 5 (2e génération), mais il semble avoir fait les bons compromis en ce qui concerne ses spécifications entre ces appareils.

Il dispose d’un écran plus grand et d’un haut-parleur supplémentaire par rapport au Show 5 (2e génération) et de l’appareil photo 13MP amélioré de l’Echo Show 10 (3e génération). Cette caméra est parfaite pour passer ou prendre des appels Zoom, et vous pourrez bientôt ajouter des arrière-plans animés à vos conversations vidéo. Contrairement à son petit frère, le Show 8 (2e génération) n’est disponible qu’en deux couleurs, mais j’espère qu’Amazon ajoutera cette variante Deep Sea Blue à cette taille plus tard.

Les haut-parleurs du Show 8 (2e génération) (deux haut-parleurs de 2 pouces à 10 W par canal) sont toujours assez bons pour leur taille et meilleurs que le seul haut-parleur de 1,7 pouces et 4 W disponible sur le Show 5 (2e génération). Avec une résolution de 1280 x 800, le Show 8 (2e génération) a également une résolution d’écran nettement meilleure que le Show 5 (2e génération) à 960 x 480, ce qui devrait se traduire par des images plus nettes lors de vos appels vidéo, lors de la visualisation de contenu multimédia en continu et lors de la navigation sur des photos personnelles. .

Echo Show 8 (2e génération) contre Echo Show 5 (2e génération) : quel plus petit spectacle devriez-vous obtenir ?

Regardez, il est assez évident quel est le meilleur haut-parleur Alexa que nous pensons que vous devriez obtenir ici – l’Echo Show 8 (2e génération). Ce n’est pas QUE beaucoup plus grand que le Show 5 ou QUE beaucoup plus petit que l’Echo Show 10 (3e génération), mais la différence de taille par rapport à ses frères et sœurs est perceptible et significative dans une utilisation réelle. Nous pensons honnêtement que le Show 5 (2e génération) est toujours un excellent appareil, en particulier si vous l’obtenez comme écran intelligent secondaire. Nous apprécions que le Show 5 (2e génération) et le Show 8 (2e génération) aient un obturateur de caméra physique et un bouton de sourdine pour de meilleurs contrôles de confidentialité. De plus, les deux ont un accès à l’écran à Alexa Privacy Hub afin que vous puissiez prendre encore plus de contrôle sur votre confidentialité numérique.

Rencontre-moi au milieu

Echo Show 8 (2e génération) – Affichage intelligent 2021

Ni trop gros, ni trop petit

L’Echo Show 8 (2e génération) a une taille plus naturelle, plus facile à placer que l’Echo Show 10 (3e génération), mais reste suffisamment confortable pour regarder des recettes et des vidéos.

Petit spectacle

Echo Show 5 (2e génération) — Affichage intelligent

Votre portail personnalisé vers Alexa

Le plus petit Echo Show 5 (2e génération) apporte le chat vidéo, le streaming et la confidentialité dans un appareil gérable qui s’adapte pratiquement n’importe où dans votre maison.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Sois différent

Nanoleaf fait d’excellentes lumières intelligentes et ce sont les meilleures

Si vous souhaitez intégrer des lumières intelligentes dans votre maison, mais que vous voulez faire quelque chose d’un peu différent, alors le premier point de départ est avec Nanoleaf. Voici le meilleur de ce que propose Nanoleaf, apportant un look unique à votre voyage intelligent.