Amazon Echo Show 8 (2e génération) lancé en Inde : prix, disponibilité, spécifications et tout ce qu’il faut savoir

Echo Show 8 (2e génération) dispose également de meilleures fonctionnalités de confidentialité, selon Amazon.

Amazon Echo Show 8 (2e génération) : Le géant du commerce électronique Amazon a annoncé mercredi le lancement d’Echo Show 8 (2e génération) en Inde. Une mise à niveau par rapport à l’Echo Show 2019 d’Amazon, l’appareil dispose d’un écran HD de 8 pouces, ainsi que de deux haut-parleurs stéréo ainsi que d’un appareil photo 13MP. Tout comme Siri, en utilisant Echo Show 8, les utilisateurs pourraient facilement passer des appels vidéo en demandant à Alexa d’appeler la personne avec laquelle ils souhaitent parler. L’appareil est également capable de se doubler d’un cadre photo numérique. Echo Show 8 (2e génération) dispose également de meilleures fonctionnalités de confidentialité, selon Amazon.

Amazon Echo Show 8 (2e génération) : prix et disponibilité en Inde

L’Echo Show 8 a été lancé en Inde au prix de Rs 13 999, ce qui est bien inférieur à l’Echo Show 10 qui avait été introduit par le géant de la technologie à Rs 24 999. Cela fait d’Echo Show 8 une option plus abordable dans la gamme Echo.

Ce qui est plus excitant que le prix relativement abordable, c’est l’offre de lancement à durée limitée proposée par Amazon. L’appareil serait disponible à un prix réduit de Rs 11 999 pendant un certain temps. En ce qui concerne les options de couleur, Echo Show 8 (2e génération) est proposé dans des variantes noir et blanc. Le produit peut être acheté sur le site Web d’Amazon India.

Amazon Echo Show 8 deuxième génération : caractéristiques et spécifications

L’appareil dispose d’un écran HD de 8 pouces, qui peut permettre aux utilisateurs de regarder des films et des vidéos dessus. Echo Show 8 peut être contrôlé à l’aide de la voix et, par conséquent, les utilisateurs peuvent demander à Alexa de lire le film, l’émission ou la série Web de Netflix et, bien sûr, d’Amazon Prime Video, à l’aide de la commande vocale. La même chose peut également être faite pour la musique de plateformes de streaming comme Prime Music, Spotify, Apple Music, JioSaavn, Gaana ou Hungama Music.

En raison des capacités de l’assistant intelligent, Alexa recommanderait également des listes de lecture de Prime Music ou Spotify en fonction des chansons jouées par les utilisateurs.

Non seulement cela, mais les appareils ménagers intelligents peuvent également être associés à Alexa, permettant ainsi le contrôle vocal de ces appareils. Cela peut être fait pour les lumières, les ventilateurs, les téléviseurs, les geysers, les climatiseurs, les prises intelligentes, etc.

Un aspect clé est que Echo Show 8 pourrait également servir de caméra de sécurité, permettant aux utilisateurs de surveiller à distance leur maison via le flux en direct fourni par la caméra d’Echo Show 8 sur le smartphone de l’utilisateur ainsi que d’autres appareils Echo Show.

Tout comme les smartphones, Echo Show 8 aurait également la possibilité de définir des alarmes et des minuteries, ainsi que des rappels pour le paiement des factures de services publics.

L’appareil dispose également de commandes de microphone et de caméra pour les utilisateurs qui pourraient avoir l’impression qu’Alexa écoute ou enregistre, et il est livré avec des couvercles de caméra intégrés. De plus, il permet également aux utilisateurs de visualiser et de supprimer leurs enregistrements vocaux.

