Amazon écrase les estimations de bénéfices avec 108,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires du premier trimestre, en hausse de 44%, des bénéfices de 8,1 milliards de dollars, en hausse de 224%

Les sphères amazoniennes à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon a dépassé les attentes concernant ses résultats du premier trimestre fiscal, affichant un chiffre d’affaires de 108,5 milliards de dollars, en hausse de 44% d’une année sur l’autre, et un bénéfice par action de 15,79 dollars, contre 5,01 dollars. Des bénéfices de 8,1 milliards de dollars et une marge opérationnelle de 8,2% ont établi de nouveaux records. Les analystes prévoyaient un chiffre d’affaires de 104 milliards de dollars au premier trimestre et un bénéfice par action de 9,54 dollars.

Le géant basé à Seattle a bondi au milieu de la pandémie alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les achats en ligne et que les entreprises comptent sur sa branche cloud, Amazon Web Services. Ses activités de publicité et de livraison de produits d’épicerie prennent également de l’ampleur, et les heures de streaming sur Prime Video sont en hausse de 70% d’une année sur l’autre.

Alors même que la vie revient à un certain niveau de normalité dans certaines parties du monde, la croissance d’Amazon continue de s’accélérer, tout comme d’autres puissances technologiques telles que Microsoft, Facebook et Apple, qui ont toutes annoncé des gains de revenus géants cette semaine.

Dans un rapport publié cette semaine, Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities, a déclaré: «Nous pensons que les nouvelles habitudes apprises pendant la pandémie pourraient être difficiles à rompre pour de nombreux clients Prime.»

Les actions ont augmenté de plus de 4% après les heures d’ouverture. Le stock d’Amazon a augmenté de près de 10% cette année et a presque doublé depuis le début de la pandémie en 2020, se négociant jeudi à environ 3470 $ / action. La capitalisation boursière de la société est maintenant de 1,75 billion de dollars.

Voici un aperçu rapide des données financières d’Amazon du trimestre.

Services Web Amazon: L’activité cloud d’Amazon a augmenté de 32% à 13,5 milliards de dollars, avec un bénéfice d’exploitation de 4,1 milliards de dollars, continuant de contribuer à la croissance des bénéfices d’Amazon. AWS est désormais une entreprise à taux de ventes annuel de 54 milliards de dollars. Un nouveau rapport de Canalys montre qu’AWS détient 32% du marché des services d’infrastructure cloud, devant Microsoft (19%) et Google (7%). Les dépenses en infrastructure cloud ont grimpé de 35% à 41,8 milliards de dollars au premier trimestre, selon Canalys.

Amazon va dépenser 1 milliard de dollars pour augmenter le salaire de 500000 employés des opérations jusqu’à 3 dollars de l’heure

Publicité: La branche publicitaire croissante de l’entreprise n’a pas sa propre catégorie, mais représente la majorité des revenus dans une catégorie appelée «Autre». Cette catégorie a généré 6,9 milliards de dollars de revenus pour le trimestre, en hausse de 73% par rapport à l’an dernier. La société utilise de nouveaux modèles d’apprentissage en profondeur pour montrer aux clients des produits sponsorisés plus pertinents, a déclaré jeudi le directeur financier d’Amazon Brian Olsavsky lors d’un appel avec des analystes. L’accord de streaming d’un milliard de dollars d’Amazon avec la NFL devrait également augmenter les revenus publicitaires.

Les frais de livraison: Les frais d’expédition d’Amazon ont augmenté ces dernières années alors que la société vise à accélérer la livraison en poussant à l’expédition en un jour. Au cours du premier trimestre, Amazon a dépensé 17,1 milliards de dollars en expédition, en hausse de 57%. Amazon a augmenté l’empreinte de son centre de distribution de 50% en 2020.

Magasins physiques: La catégorie, qui comprend les magasins Whole Foods et Amazon Go, a enregistré un chiffre d’affaires de 3,9 milliards de dollars, en baisse de 16%.

Effectif: Amazon emploie désormais 1,27 million de personnes, en hausse de 51% d’une année sur l’autre et en légère baisse par rapport à 1,29 million au quatrième trimestre. Ce chiffre n’inclut pas les travailleurs saisonniers et contractuels. Amazon a embauché 500000 personnes au total en 2020, dont 80% dans les opérations et la logistique. La société a annoncé mercredi qu’elle prévoyait d’investir plus d’un milliard de dollars dans des augmentations de salaire pour ses employés d’exploitation, promettant des augmentations comprises entre 50 cents et 3 dollars de l’heure à plus de 500 000 employés.

Premier: Le chiffre d’affaires des services d’abonnement, qui comprend les abonnements Prime, s’est élevé à 7,5 milliards de dollars, en hausse de 34%. Dans sa lettre annuelle aux actionnaires publiée ce mois-ci, Bezos a déclaré que la société comptait plus de 200 millions de membres Prime. Cela représente 150 millions en janvier 2020.

Premier jour: Amazon a déclaré que Prime Day, sa manne annuelle de shopping, aura lieu en juin au lieu de juillet. Il a été reporté au quatrième trimestre en 2020 en raison de la pandémie.

Perspectives: Amazon prévoit des ventes au deuxième trimestre 2021 comprises entre 110 et 116 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation est projeté entre 4,5 et 8 milliards de dollars. Les coûts liés au COVID-19 devraient s’élever à 1,5 milliard de dollars.