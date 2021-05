Amazon ‘en pourparlers pour acheter MGM Studios

18/05/2021 à 09:58 CEST

SPORT.es

Selon les rapports, Amazon est en pourparlers pour acheter des studios historiques MGM pour 9 milliards de dollars. MGM est l’un des studios les plus célèbres d’Hollywood, avec son logo Leo le Lion et une histoire de près d’un siècle.

La vente donnerait au service de streaming Prime du géant de la technologie un accès à un vaste catalogue de contenu emblématique.. Les rapports surviennent quelques heures seulement après que le géant des télécommunications AT&T a accepté de combiner son unité WarnerMedia avec Discovery dans un accord pour créer un nouveau géant de la diffusion. MGM Holdings, la société mère de MGM Studios, explore une vente depuis la fin de l’année dernière, selon les médias.

L’achat par Amazon de MGM Studios marquerait une étape importante pour votre service de streaming Prime. GM Studios dispose d’un vaste catalogue de films et d’émissions de télévision couvrant les dix dernières décennies, de l’âge d’or d’Hollywood à nos jours. Il abrite certains des plus grands films de tous les temps, tels que Ben-Hur et Le magicien d’Oz.