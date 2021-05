Amazon en pourparlers pour acquérir MGM et la bibliothèque James Bond pour 10 milliards de dollars ⋆ .

]]>]]>

Amazon est actuellement en pourparlers pour acquérir le studio de cinéma MGM et toute sa bibliothèque James Bond dans le cadre d’un accord d’une valeur d’un peu moins de 10 milliards de dollars.

Deadline rapporte qu’il y a eu des semaines de discussions entre Amazon et le studio hollywoodien qui comprenaient des présentations de vente. Cependant, le point de vente a déclaré que MGM avait refusé de commenter le rapport et qu’Amazon n’avait pas répondu.

Si Amazon achetait MGM, la société gagnerait une bibliothèque de films empilée qui comprend 177 victoires aux Oscars, 12 lauréats du meilleur film, l’ensemble James Bond franchise (les droits de James Bond appartiennent toujours à EON Productions), et le Rocheux et Credo films. Amazon acquerrait également des séries primées aux Emmy, telles que Le conte de la servante, Fargo et Survivant ainsi que le réseau câblé payant Epix.

La prochaine liste de MGM comprend le film réalisé par Ridley Scott loger de Gucci film dans lequel Lady Gaga joue le meurtrier condamné Patrizia Reggiano, dans un film qui met également en vedette Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jack Huston, Salma Hayek, Jeremy Irons et Reeve Carney. MGM a également récemment repris le prochain film de Paul Thomas Anderson, le film de sauvetage Thai Cave réalisé par Ron Howard. Treize vies, une Panthère rose redémarrer et le Michael B.Jordan dirigé Credo III.

Bond a quitté le service actif et mène une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA se présente pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère bien plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Pas le temps de mourir stars Daniel Craig (James Bond), Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Moneypenny), Rory Kinnear (Tanner), Léa Seydoux (Madeleine Swann), Ben Whishaw (Q), Jeffrey Wright (Felix Leiter) et Christoph Waltz (Blofeld) ), tandis que les nouveaux ajouts incluent Rami Malek (Rhapsodie bohémienne), Ana de Armas (Blade Runner 2049), Lashana Lynch (Capitaine Marvel), Billy Magnussen (Buzzsaw en velours), Dali Benssalah (Un homme fidèle) et David Dencik (Haut du lac).

