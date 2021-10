Amazon enregistre de gros bénéfices manqués, Jassy prévient que le quatrième trimestre entraînera «plusieurs milliards de dollars de coûts supplémentaires»

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​prend la parole lors du sommet . le 5 octobre 2021. (Photo de Dan DeLong)

Les bénéfices d’Amazon ont plongé à 3,2 milliards de dollars au troisième trimestre, chutant de près de la moitié d’une année sur l’autre, et le PDG Andy Jassy a dit aux actionnaires de se préparer à la même chose pendant la période critique des fêtes.

« Au quatrième trimestre, nous prévoyons d’engager plusieurs milliards de dollars de coûts supplémentaires dans notre activité grand public alors que nous gérons les pénuries de main-d’œuvre, l’augmentation des coûts salariaux, les problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale et l’augmentation des frais de transport et d’expédition, tout en faisant tout ce qu’il faut. pour minimiser l’impact sur les clients et les partenaires commerciaux en cette période des fêtes », a déclaré Jassy dans le communiqué des résultats d’Amazon.

Il a ajouté : « Cela nous coûtera cher à court terme, mais c’est la bonne priorité pour nos clients et partenaires.

Pour le troisième trimestre, Amazon a affiché un bénéfice de 6,12 $ par action, bien en deçà des attentes de Wall Street de 8,92 $ par action, et en baisse par rapport à 12,37 $ par action il y a un an. Les ventes nettes ont augmenté de 15% à 110,8 milliards de dollars, vers le haut de la fourchette des prévisions antérieures de la société, manquant les attentes des analystes de 111,6 milliards de dollars.

Pour la première fois dans l’histoire d’Amazon, le chiffre d’affaires de la société provenant des ventes en ligne et dans les magasins de détail physiques a représenté moins de 50 % de son chiffre d’affaires global pour le trimestre, en raison d’augmentations constantes dans des domaines tels que son activité cloud Amazon Web Services et les revenus de la publicité.

Pour le quatrième trimestre, Amazon prévoit des ventes nettes entre 130 et 140 milliards de dollars, soit une augmentation de 4 à 12 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice d’exploitation se situera entre 0 $ (seuil de rentabilité) et 3 milliards de dollars, selon la société.

Le chiffre d’affaires d’AWS a atteint 16,1 milliards de dollars pour le trimestre, en hausse de 39 %.

La société employait 1,468 million de personnes dans le monde à la fin du troisième trimestre, contre 1,335 million à la fin du deuxième trimestre.

