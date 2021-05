Amazon entame un “ énorme ” ascenseur pour réduire l’empreinte carbone de ses appareils afin d’atteindre les objectifs climatiques

La génération d’appareils Amazon Echo Dot lancée en septembre 2020, qui comprend des motifs de tigre et de panda, contient des matériaux recyclés. (Photo Amazon)

Le plus récent Echo Dot d’Amazon est vendu en charbon de bois, blanc glacier et bleu crépuscule. Mais dans les coulisses, les haut-parleurs intelligents qui fournissent Alexa sont nouvellement verdis.

Le géant de la technologie basé à Seattle s’efforce de réduire son empreinte carbone pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, un objectif ambitieux et un objectif qu’Amazon a convaincu plus de 100 autres entreprises de se joindre à travers son Climate Pledge.

Pour tenir sa promesse climatique, Amazon doit réduire les émissions générées dans tous les aspects de son activité d’un billion de dollars – y compris la dette climatique créée dans la production, l’utilisation et l’élimination de ses Echo Dots, ses appareils Fire TV, ses tablettes Fire, ses Kindles et d’autres produits.

Les experts du secteur de la durabilité disent qu’il s’agit d’une initiative importante et potentiellement coûteuse. Et tandis que d’autres entreprises technologiques semblent avoir quelques longueurs d’avance, Amazon est bien placée pour faire une différence significative compte tenu de ses ressources et de sa domination dans les secteurs de la technologie et de la vente au détail. La clé est de s’assurer que ces pratiques plus vertes sont généralisées et permanentes dans leur adoption, selon ceux à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.

«Je pense que leur engagement est authentique et sincère, mais l’ascenseur est énorme», a déclaré Dave Chen, PDG et président d’Equilibrium, une société d’investissement mondiale axée sur la durabilité.

L’entreprise progresse dans certains domaines:

L’Echo de quatrième génération et plusieurs appareils Fire TV lancés à l’automne contiennent 100% d’aluminium et de tissu recyclés et 30 à 50% de plastique recyclé, selon le produit. Amazon a pour objectif d’utiliser des matériaux d’emballage 100% recyclables pour ses appareils d’ici deux ans, selon des responsables. Il s’efforce d’utiliser des emballages en carton uniquement provenant de forêts gérées de manière responsable ou de sources recyclées, ainsi que de réduire l’utilisation de sacs en plastique dans les emballages. Il a ajouté une fonction de mode basse consommation à ses nouveaux appareils plug-in Echo et Fire TV pour réduire la consommation d’énergie lorsque l’électronique n’est pas active; il prévoit de proposer des mises à jour d’économie d’énergie «par voie hertzienne» pour les produits plus anciens. Amazon a un programme pour reprendre ses appareils électroniques. Les articles peuvent être réparés, recyclés ou remis à neuf et vendus via son canal d’occasion.

Les efforts d’Amazon pour écologiser ses propres produits sont dirigés par Rachel Praetorius, qui dirige les opérations de développement durable et de matériel pour les appareils et services Amazon.

«Il y a tellement de passion autour de l’organisation pour la durabilité», a déclaré Praetorius. «Je n’ai jamais présenté une proposition à nos hauts dirigeants qui a été rejetée. Cela a toujours été: ‘Faites cela, et pouvons-nous aussi faire ces 10 autres choses?’ “

Rachel Praetorius, responsable de la durabilité et des opérations matérielles pour Amazon Devices & Services. (Photo Amazon)

L’une des initiatives du programme consiste à construire des centrales éoliennes et solaires qui génèrent la quantité équivalente d’énergie consommée par l’utilisation par ses clients de leurs nouveaux appareils Echo. Amazon prétend être la première entreprise d’électronique grand public à franchir cette étape. Et bien qu’il compense initialement la puissance utilisée par certains produits, il couvrira finalement l’énergie utilisée par tous ses appareils.

La promesse crée une incitation interne pour les ingénieurs d’appareils à concevoir des produits plus écoénergétiques. Cela met également l’équipe des appareils Amazon en concurrence, si vous voulez, avec Amazon Web Services et d’autres divisions qui se sont également engagées à se procurer de l’énergie renouvelable pour tenir compte de leur consommation directe d’énergie. Pourtant, cela ne semble pas être un problème: la société a annoncé ce printemps une nouvelle liste de projets d’énergie propre, et avait précédemment déclaré qu’elle atteindrait son objectif d’alimenter toutes les infrastructures d’Amazon avec des énergies renouvelables d’ici 2025 – cinq ans avant son objectif initial.

Mais alors qu’Amazon a réussi à faire évoluer ses achats d’énergie renouvelable, l’augmentation de ses approvisionnements en matériaux de source propre pour les appareils reste un obstacle de taille, et cela doit être fait correctement pour en tirer le meilleur parti.

«S’orientent-ils vers la transparence de la chaîne d’approvisionnement, vers un endroit où ils demandent à leurs fournisseurs de déclarer l’empreinte climatique, la toxicité et l’utilisation de l’eau des matériaux de ces composants, dans une méthodologie transparente du cycle de vie?» a demandé Rhys Roth, directeur exécutif du Center for Sustainable Infrastructure.

Cette approche est importante et à la portée d’Amazon, a-t-il déclaré. «Les entreprises technologiques sont particulièrement bien placées pour ouvrir la voie à une méthodologie transparente et normalisée que leurs fournisseurs peuvent utiliser.»

Les normes officielles de la chaîne d’approvisionnement d’Amazon semblent manquer d’exigences strictes dans l’espace environnemental. Au lieu de cela, ils «encouragent les fournisseurs à rechercher des moyens d’améliorer l’efficacité énergétique, de minimiser la consommation d’énergie et d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre».

Amazon pendant de nombreuses années a été largement en marge des questions environnementales. Ses premières actions de développement durable se sont concentrées sur les emballages utilisés par les vendeurs de l’entreprise sur son marché virtuel. Il s’est engagé en faveur de l’énergie propre en 2014, mais manquait de détails. Puis en 2019, alors que les travailleurs d’Amazon soucieux du climat exerçaient une pression croissante sur leur employeur, l’entreprise a commencé à déployer des éco-initiatives plus ambitieuses. Cela comprenait le Climate Pledge, et plus tard un fonds de 2 milliards de dollars pour soutenir les startups liées au climat. Cette semaine, il a levé une obligation de développement durable d’un milliard de dollars pour des projets climatiques et sociaux.

La société a publié son premier rapport de développement durable l’année dernière, révélant quelques détails sur son empreinte carbone. Amazon était responsable de 51,2 millions de tonnes métriques d’équivalent dioxyde de carbone (MMT CO2e) en 2019, un volume à peu près équivalent à l’empreinte carbone de Singapour et une augmentation par rapport à l’année précédente.

Ils peuvent influencer une grande partie de la chaîne d’approvisionnement, que s’ils y réfléchissent et y mettent les bonnes incitations, ils peuvent rapidement influencer le changement.

La plus grande source d’émissions de carbone relevait d’une catégorie qui couvrait la fabrication de produits de marque Amazon, l’utilisation et l’élimination des appareils, soulignant la nécessité de cibler ce domaine pour les réductions. La catégorie comprend également les «achats d’entreprise», les dépenses d’exploitation et les voyages d’affaires.

Et comment se comparent certains des concurrents d’Amazon dans le domaine de l’électronique?

Apple a longtemps été critiqué pour avoir rendu difficile la réparation et l’allongement de la durée de vie de ses iPhones et ordinateurs. Mais l’entreprise s’est engagée à rendre ses produits neutres en carbone d’ici 2030 et partage publiquement des informations plus détaillées sur ses progrès. Il utilise également des matériaux recyclés, y compris des éléments de terres rares recyclés; élimine les produits chimiques dangereux de ses produits; et en améliorant son emballage.

Microsoft est également plus transparent qu’Amazon dans ses efforts pour produire et éliminer durablement ses appareils. Les rapports de l’entreprise sur ces efforts comprennent des pages d’informations sur la façon dont elle supervise et travaille avec les fournisseurs pour s’assurer qu’ils suivent des pratiques respectueuses de l’environnement. Microsoft a une initiative globale de durabilité des déchets qui consiste à rendre ses appareils Surface recyclables d’ici 2030.

Le passage d’Amazon et d’autres géants de la vente au détail et de la technologie vers des produits plus durables est une bonne nouvelle et peut stimuler la création, l’innovation et la croissance du secteur des matériaux durables, a déclaré Chen. Cela peut alimenter un marché qui, en fin de compte, réduit les coûts des alternatives respectueuses de la planète.

“C’est la puissance d’un Walmart, c’est la puissance d’une Amazon”, a déclaré Chen. «Ils peuvent influencer une grande partie de la chaîne d’approvisionnement, que s’ils y réfléchissent et y mettent les bonnes incitations, ils peuvent rapidement influencer le changement.»

Praetorius a reconnu que s’il existe un enthousiasme pour les efforts de développement durable, des changements sont également nécessaires au sein de l’entreprise.

«Je n’arrête pas de dire aux gens que la durabilité n’est pas seulement mon travail, c’est aussi votre travail», a-t-elle déclaré. «Vous devez l’intégrer dans chaque décision que vous prenez, vous devez l’intégrer dans tous les processus que nous avons dans l’organisation. Il doit simplement être intégré à la façon dont nous pensons à notre entreprise, ce qui prend du temps. Nous devons créer de nouveaux mécanismes, processus et outils pour apprendre aux gens à le faire, mais cela fait partie de notre parcours.