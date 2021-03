Un camion Amazon Prime au centre-ville de Seattle, près du siège d’Amazon. (Photo . / Kurt Schlosser)

La décision d’Amazon de riposter publiquement au tweet d’un membre du Congrès du Wisconsin sur les conditions de travail dans l’entreprise s’est transformée en un peu de gâchis de relations publiques, avec des images de bouteilles pleines d’urine.

L’épreuve a commencé mercredi soir lorsque le PDG d’Amazon Worldwide Consumer, Dave Clark, s’est fait virer sur Twitter à cause des projets du sénateur Bernie Sanders de rencontrer des travailleurs d’Amazon qui souhaitaient se syndiquer dans un centre de distribution à Bessemer, Ala.

L’affirmation de Clark selon laquelle Amazon offre un «lieu de travail plus progressiste» que le sénateur ne l’a jamais fait dans le Vermont a attiré l’attention du représentant Mark Pocan (D-WI) qui a accusé Amazon dans son propre tweet de briser les syndicats et de faire uriner les travailleurs dans des bouteilles.

Payer les travailleurs 15 $ / h ne fait pas de vous un «lieu de travail progressiste» lorsque vous vous syndiquez et que vous faites uriner les travailleurs dans des bouteilles d’eau. https://t.co/CnFTtTKA9q – Rep.Mark Pocan (@repmarkpocan) 25 mars 2021

Le compte Twitter officiel d’Amazon @AmazonNews a prêté attention et a pataugé dans la controverse sur les bouteilles de pipi, ripostant à Pocan: «Vous ne croyez pas vraiment au truc de pipi dans les bouteilles, n’est-ce pas? Si c’était vrai, personne ne travaillerait pour nous.

Pocan a répondu qu’il croyait les travailleurs d’Amazon.

Et des milliers d’autres utilisateurs de Twitter se sont joints au débat.

1/2 Vous ne croyez pas vraiment au truc de pipi dans les bouteilles, n’est-ce pas? Si c’était vrai, personne ne travaillerait pour nous. La vérité est que nous avons plus d’un million d’employés incroyables dans le monde qui sont fiers de ce qu’ils font, et qui bénéficient de bons salaires et de soins de santé dès le premier jour. – Amazon News (@amazonnews) 25 mars 2021

Et oui, je crois vos ouvriers. Vous ne le faites pas? – Rep.Mark Pocan (@repmarkpocan) 25 mars 2021

Et jeudi matin, la carte mère du site Vice a offert de nombreux commentaires de ces travailleurs dans un rapport citant des chauffeurs-livreurs qui prennent régulièrement des pauses aux toilettes dans leurs camionnettes pour éviter de trouver des toilettes appropriées et de retarder la livraison des colis dans les délais.

L’histoire comprenait une image, fournie par un employé d’Amazon, de bouteilles d’eau et de jus remplies d’urine, et liée à plus d’images sur Reddit.

«Nous sommes obligés de faire ces itinéraires avant la nuit et devoir trouver des toilettes signifierait conduire 10 minutes supplémentaires hors du chemin pour en trouver une», a déclaré un livreur d’Amazon à Motherboard. «Dix à 15 minutes pour trouver une salle de bain peuvent s’additionner, c’est-à-dire 20 à 30 minutes aller-retour tous ensemble.»

«Tous les gars le font», a déclaré à Motherboard un autre chauffeur d’Amazon en Floride qui fait pipi dans des tasses à café. «Les meilleurs pilotes obtiennent des heures supplémentaires, donc il est incité à couper les coins ronds. Les conducteurs les plus productifs sont récompensés le plus d’heures. »

Motherboard a souligné dans un précédent rapport que le fait de n’avoir nulle part où faire pipi n’est pas un problème propre aux conducteurs d’Amazon et est un problème pour les travailleurs de l’économie des petits boulots.

Amazon est dans une guerre de relations publiques houleuse sur les conditions de travail, non seulement pour ses chauffeurs-livreurs, mais principalement dans ses vastes centres de distribution à travers le pays. Tout cela survient à un moment où le géant de la technologie fait face à un vote de syndicalisation en Alabama, qu’il tente de repousser en vantant à plusieurs reprises le salaire minimum de 15 $ et les avantages pour la santé qu’il offre aux travailleurs.

Alors que plus de 5800 travailleurs en Alabama votent pour s’organiser sous le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins, le résultat pourrait donner le ton, sinon un précédent, à des centaines de milliers de travailleurs d’Amazon.

Les tweets défensifs de Clark et d’Amazon vont dans le sens d’un rapport précédent sur la façon dont Amazon encourageait l’utilisation de Twitter par certains employés, connus sous le nom d ‘«ambassadeurs FC» ou ambassadeurs des centres de distribution, pour défendre les conditions d’entrepôt d’Amazon et le traitement des travailleurs.