Amazon entre dans un territoire familier avec de nouveaux Echo Buds blancs alors que les rumeurs sur les AirPods 3 se poursuivent

Amazon a présenté aujourd’hui la deuxième génération de ses Echo Buds alors que la communauté Apple attend l’introduction des AirPods 3. Pour les têtes de première génération, Amazon ne les proposait qu’en noir, mais cette année, ils ont ajouté une couleur blanche … et le boîtier blanc le design est très proche du territoire des AirPods Pro / AirPods 3.

Tout comme les AirPods, le nouveau boîtier de chargement sans fil est un supplément en option, au prix de 20 USD au-dessus du prix normal de 119 USD. Cependant, pour être honnête, c’est là que s’arrêtent les similitudes, car les Echo Buds n’ont pas les tiges qui sont actuellement la marque de commerce des AirPods …

L’étui Echo Buds en blanc peut facilement être confondu avec l’étui AirPods Pro, bien qu’Amazon parvienne également à publier ses écouteurs véritablement sans fil en noir – un exploit qu’Apple n’a pas encore réalisé.

Avec l’étui de chargement, Amazon promet jusqu’à 15 heures d’autonomie pour la lecture de musique. C’est un peu en dessous de la durée d’exécution estimée de 24 heures d’Apple. En plus d’un boîtier AirPods Pro-esque, les Echo Buds utilisent un nouveau design ventilé comme les AirPod Pros pour améliorer le confort.

On s’attend à ce qu’Apple rattrape le facteur de forme Echo Buds avec la prochaine génération d’AirPods Pro. Un rapport de Bloomberg a déclaré qu’Apple abandonnerait les tiges dans AirPods Pro 2 et présenterait un boîtier de forme arrondie. Les nouveaux AirPods Pro sont attendus plus tard cette année ou au début de 2022.

Ce qui est plus imminent, ce sont les AirPods 3, l’entrée de gamme de la gamme AirPods. Les AirPods 3 ressembleront largement à la conception des AirPods Pro – sauf qu’ils n’auront pas d’embouts intra-auriculaires et qu’il est peu probable qu’ils disposent d’une suppression active du bruit.

Les AirPods 3 ont été divulgués et photographiés partout, ce qui est généralement un bon indicateur qu’ils sont proches du lancement. Cependant, Ming-Chi Kuo a récemment déclaré qu’ils ne devraient pas entrer dans la production de masse avant le troisième trimestre. On ne sait toujours pas si Apple continuera à vendre des AirPod de deuxième génération – peut-être à prix réduit – lorsque les nouveaux modèles sortiront finalement.

Cela étant dit, l’événement produit «Spring Loaded» d’Apple aura lieu la semaine prochaine, et il y a une chance que les AirPods 3 puissent faire leur apparition. Plus probablement, nous nous attendons à ce que l’événement d’avril présente le dévoilement de la gamme iPad Pro 2021.

