Amazon entre sur le marché du film africain et s’associe au nigérian Inkblot

Amazon Prime Video s’agrandit. Le streamer s’est officiellement lancé sur le marché du film africain en signant un accord de licence pluriannuel avec les studios nigérians Inkblot.

Il s’agit du premier accord africain d’Amazon, qui apportera plusieurs films exclusivement au service de streaming après leurs débuts en salles. Selon The Hollywood Reporter, c’est un autre exemple de la façon dont l’Afrique est en train de devenir « un champ de bataille émergent pour la croissance des abonnés en streaming ».

Netflix, un autre acteur majeur de la guerre du streaming, a signé l’année dernière un accord multi-titres avec EbonyLife. EbonyLife a été la première société de production africaine à signer avec le streamer.

Dans le cadre de ce nouvel accord passionnant, Prime Video diffusera divers films Inkblot, les amenant à un public mondial. Certains des titres incluent The Set Up 2, Moms at War 2, New Money 3, Charge and Bail, Superstar et The Blood Covenant.

Inkblot Studios a également joué un rôle majeur dans la production de The Wedding Party, qui a été nommé le film Nollywood le plus rentable de la décennie, selon Premium Times. The Wedding Party 2 a été nommé le deuxième film le plus rentable de la décennie.

Image de la bande-annonce « The Wedding Party » (Crédit : YouTube/Inkblot/ELFIKE Film Collective)

Ayanna Lonian, le directeur de l’acquisition de contenu de Prime Video et responsable de la stratégie mondiale de licence des grands studios, a partagé une déclaration concernant l’accord. « Nous savons que les clients Prime Video du monde entier adorent les films et ce nouvel accord avec Inkblot Studios fournira certains des meilleurs films nigérians et africains disponibles pour nos clients », a-t-elle déclaré.

« Les histoires nigérianes sont vraiment parmi les plus excitantes et passionnantes au monde. L’accord Inkblot nous permettra de proposer d’excellents films nigérians, d’afficher leur sortie en salles au Nigeria, à notre public mondial, et continuera de s’appuyer sur le catalogue de Prime Video et son objectif de ravir les membres Prime », a poursuivi Lonian.

(Crédit : Inkblot Studios)

Chinaza Onuzo, co-fondateur d’Inkblot Studios, a également partagé une déclaration concernant l’accord révolutionnaire. « Chez Inkblot Studios, nous produisons certains des films originaux les plus grands et les plus créatifs de l’industrie cinématographique nigériane. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de présenter nos films aux plus de 200 millions de membres d’Amazon Prime Video. Nous pensons que les films nigérians ont un attrait véritablement mondial et nous sommes ravis de travailler avec Amazon Prime Video pour offrir le meilleur du divertissement dans le monde.

