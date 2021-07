Amazon envisagerait un concurrent d’Apple Watch alimenté par Alexa pour les enfants

in

Alors que l’Apple Watch domine actuellement largement l’industrie des montres intelligentes, des entreprises telles que Facebook et Google étendent activement leurs efforts dans l’industrie. Maintenant, un nouveau rapport de Bloomberg indique qu’Amazon a également envisagé un appareil portable alimenté par Alexa qui serait spécifiquement conçu pour les enfants.

Avec la sortie de watchOS 7 l’année dernière, Apple a lancé une nouvelle fonctionnalité de configuration familiale pour Apple Watch, qui permet aux parents de configurer et de gérer une Apple Watch pour leurs enfants. Cela semble être le marché qu’Amazon envisage de cibler avec son portable alimenté par Alexa.

Le rapport Bloomberg explique :

Nom de code Seeker, l’appareil équipé d’un GPS serait destiné aux enfants âgés de 4 à 12 ans et pourrait prendre la forme d’un bracelet, d’un porte-clés ou d’un clip, selon des documents examinés par Bloomberg. Le portable à commande vocale donnerait accès au contenu d’Amazon destiné aux enfants et permettrait aux parents de communiquer avec leurs enfants et de les surveiller.

Amazon aurait envisagé un prix de 99 $ pour le portable Seeker axé sur les enfants avec accès à son service d’abonnement Kids + inclus pendant un an. L’état actuel du projet n’est pas clair. Bloomberg dit qu’Amazon explorait l’appareil à la mi-2019 pour une sortie en 2020, mais “il n’est pas clair si le projet a avancé”.

Amazon travaille également avec Disney sur un nouveau gadget portable Magic Band, selon le rapport. Cela vient après qu’Apple et Disney se soient associés pour transformer l’iPhone et l’Apple Watch en accessoires MagicBand plus tôt cette année.

Encore une fois, l’étendue des plans d’Amazon pour l’industrie des vêtements reste incertaine, mais il y a un intérêt croissant pour l’industrie actuellement dominée par Apple Watch. Facebook et Google intensifient activement leurs efforts, tandis que Peloton publierait également une sorte de fréquence cardiaque portable.

